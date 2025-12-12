Agencias

El Bayern Múnich está cerca de comprar un nuevo estadio para su equipo femenino

El FC Bayern Múnich está a punto de comprar un nuevo estadio para su equipo femenino después de que, acorde a la prensa alemana, el Ayuntamiento de Unterhaching haya dado luz verde a venderle por 7,25 millones de euros su Sportpark, con capacidad para 15.000 espectadores.

Según informó este viernes el diario 'Bild', el acuerdo se cerrará ante notario la próxima semana y, tras ello, las partes involucradas se pronunciarán al respecto. A partir del 1 de enero de 2026, el Bayern será el nuevo propietario del estadio en ese municipio cercano a Múnich.

Las mujeres del Bayern, que al igual que los hombres son las vigentes campeonas de la Bundesliga, juegan casi todos sus partidos en la ciudad deportiva del club muniqués y su aforo para 2.500 espectadores se queda pequeño.

A veces disputan partidos en el Allianz Arena, estadio de 75.000 localidades donde juegan los hombres y que también es propiedad del club. Sin embargo, dicho recinto es demasiado grande para la mayoría de sus partidos.

La sede de Unterhaching es utilizada por un club de tercera división nacional, pero se espera encontrar una solución favorable para todas las partes, ya que el Bayern y el municipio de Unterhaching mantienen una asociación estratégica para las categorías inferiores.

