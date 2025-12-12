Dulceida, tajante ante la sonada ausencia de María Pombo (un año más) en los Premios Ídolo

La ausencia reiterada de María Pombo en la gala de la cuarta edición de los Premios Ídolo volvió a captar la mirada del público y la prensa especializada en eventos y redes sociales. Mientras desfilaban creadores de contenido de alto perfil y los rumores sobre la supuesta distancia entre Dulceida y Pombo ganaban fuerza, la organización y asistentes intentaban centrar la atención en la consolidación de la gala como una referencia para el universo digital español. Según consignó el medio, el evento tuvo lugar este jueves en IFEMA, impulsado por Dulceida, y sirvió para premiar a figuras destacadas de internet en diferentes categorías.

De acuerdo con la información publicada, la noche reunió a algunos de los personajes más seguidos por la audiencia digital, entre ellos Aida Domènech (Dulceida), Alba Paul, Anabel Pantoja, Madame de Rosa, Lola Lolita, Laura Escanes, Sofía Surfers y otros nombres que forman parte de la élite de creadores e influencers. Ellos y ellas desfilaron bajo el dress code “heaven”, presentando propuestas originales y extravagantes para adaptarse al estilo del evento. La diversidad de las categorías reconocidas, como 'Lifestyle', 'Compromiso', 'Humor', 'Viajes', 'Salud' y 'Moda', reflejó el amplio espectro de intereses y formatos que nutren las redes sociales.

La ausencia de María Pombo, embarazada de su tercer hijo y una de las figuras más populares en el entorno digital nacional, resultó especialmente relevante. María no acudió a la cita, decisión que también adoptaron su marido Pablo Castellano, sus hermanas Marta y Lucía, y sus cuñados Luis Zamalloa y Álvaro Huerta. Según detalló el medio, este hecho reactivó los rumores acerca de una supuesta rivalidad entre ella y Dulceida, catalogadas habitualmente como las 'reinas de Instagram' en España.

Preguntada sobre este tema, Dulceida expuso de forma concisa: “Pues está en su casa, a esta hora no lo sé. Digo, pregúntaselo a ella, pero al final es lo que digo, creo que le dais como mucha... Yo me quedo con la pedazo de convocatoria que tenemos este año. Además, tenemos a mucha gente internacional. Y yo nunca me fijo en las ausencias de un sitio”, citó el medio. Con estas palabras, Dulceida dejó ver su preferencia por destacar la convocatoria lograda, restando importancia a la falta de asistentes en particular.

El evento, según publicó el medio, también sirvió de plataforma para otras figuras como Fabiana Sevillano, Kira Miró, Lalachús (conductora de la entrega de premios junto a otras celebridades), Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón, Marta Riumbau, Anna Ferrer Padilla, Marina Rivers y Elena Gortari, en un listado extenso que evidenció la magnitud de la cita para el sector digital y del entretenimiento online. La reunión se caracterizó por el ambiente festivo, el despliegue de vestuario sofisticado y la presencia de invitados internacionales.

El medio informó que Dulceida, preguntada por la ausencia de Pombo, evitó alimentar las especulaciones sobre cualquier posible conflicto. “Tú le preguntas a ella lo que quieras. Yo te contestaré a todo de este maravilloso evento, que ojo, que lo entiendo y no pasa nada. Pero me parece una tontería que ya...”, dijo la influencer, con la intención de centrar la conversación en la entrega de premios y restar trascendencia a las hipótesis sobre rivalidades internas.

Durante la gala, Dulceida también se refirió a su entorno más cercano, especialmente a su hija Aria. En declaraciones citadas por el medio, expresó su deseo de que en el futuro la pequeña pueda acompañarla en eventos similares y quizá seguir sus pasos, sin imponerle ninguna trayectoria profesional. “Está muy bien, con mi suegra ahora. Ojalá en unos añitos me la pueda traer un ratito. Me gustaría que hiciera lo que ella quiera. Además, al principio decía no, no me gustaría que fuera influencer. Pero es verdad que sí, tiene a dos maestras en casa de influencers que lo hacen bien, que son responsables, que cuidamos mucho nuestra salud mental, pues al final ella tiene que ser lo que quiera. Pero sí que me gustaría como que viera lo que hace su madre”, recogió el medio durante la cobertura del evento.

Entre las cuestiones personales, Dulceida también abordó los rumores sobre un posible nuevo embarazo. Negó de forma directa cualquier estado de gestación y explicó que los titulares sobre este asunto surgieron tras sus propios comentarios sobre la posibilidad de tener un segundo hijo junto a Alba Paul. Explicó, según el medio, que aunque la pareja contempla la opción de ampliar la familia, no existe una fecha cerrada ni una planificación definitiva. “De repente vi titulares como ya embarazándome y yo no, siempre le he dicho que queremos un segundo. Es verdad que fue mi culpa, porque yo os hablo con mucha... y dije ya tenemos fecha. Cuando tú haces el método ROPA, tienes que decir pues más o menos lo empezaremos a intentar, pero puede al final no funcionar, pasar cualquier cosa, que espero que no, que todo va a salir bien, pero sí que hemos hablado de pues oye mira, el año tal, lo podemos intentar durante estos meses, pero no en plan ya tenemos fecha”, relató Dulceida, subrayando que cualquier información al respecto es prematura.

Los Premios Ídolo, organizados en IFEMA, reivindicaron el papel de los creadores de contenido y los streamers en la actualidad. Según la cobertura del medio, la gala se consolida como una de las principales citas para este sector, que reúne a referentes y aspirantes, consolidando tendencias y viralizando momentos clave para la pantalla digital en España.