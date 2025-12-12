Ana Pontón llama a una movilización "masiva" el domingo contra Altri: "Será una gran marcha de la dignidad"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para una movilización "masiva" este domingo en Santiago contra el proyecto que la multinacional lusa Altri quiere instalar en la localidad lucense de Palas de Rei.

Antes de reunirse con representantes institucionales de las comarcas que se verían afectadas por esta iniciativa, la líder del Bloque ha manifestado que espera que sea una "gran marcha de la dignidad" para plantar cara "a la traición del PP" que "quiere poner una bomba ambiental en el corazón del rural", así como "pasar por encima de la gente del mar e hipotecar el presente y futuro".

Para ello, ha destacado que la manifestación convocada para este domingo en la capital gallega va a ser "imprescindible" para mostrar "alto y claro" cuál es "el sentir de la ciudadanía". "Todos a una tenemos que decir 'Altri, non; Galicia, si'", ha reivindicado.

Así, Pontón ha insistido en que el BNG quiere seguir incidiendo en que Altri es "una gran mentira del PP", que dijo que "iba a ser una biofábrica textil y cuando pasaron las elecciones se supo la verdad, que iba a ser una macrocelulosa contaminante".

"Altri es un ejemplo más de esa forma de gobernar desde la mentira; es el ejemplo de Rueda, que no tiene ningún proyecto industrial para este país", ha manifestado antes de censurar que el presidente de la Xunta "quiere imponer" este proyecto que, en su opinión, "pone en riesgo empleos directos tanto en tierra como en mar".

"DEJE DE MANIPULAR"

Por todo ello, ha vuelto a pedir a Alfonso Rueda que "deje de manipular e intoxicar" con el "falso dilema" de que hay que elegir entre "industria y medio ambiente". "Galicia no es una colonia de las multinacionales y queremos industrias del siglo XXI y no del siglo pasado. Estamos a favor de industrializar Galicia, pero no de contaminar", ha subrayado.

También ha puesto el foco en que se demanden 250 millones de euros de fondos públicos para que la multinacional portuguesa se instale en Galicia y ha vuelto a cuestionar: "Si es tan buena, ¿por qué no la quieren en Portugal?".

En este contexto, Ana Pontón ha señalado que el proyecto de Altri "sigue en pie" mientras la Xunta continúa "haciendo de comercial" de la empresa, por lo que ha reivindicado que "el rechazo social" será "clave" para "frenarla".