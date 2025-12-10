Maduro pide estar preparados para "partirle los dientes" a EE.UU. si "hiciera falta"

Durante su discurso dirigido a los sectores rurales, el presidente venezolano Nicolás Maduro centró su intervención en advertir sobre el riesgo de un potencial conflicto con Estados Unidos a raíz de la presencia de fuerzas militares de ese país operando en las aguas del Caribe, en las proximidades del territorio venezolano. Maduro expresó su inquietud al considerar que dicho despliegue, según sus palabras, representa una amenaza para la seguridad de Venezuela. El mandatario solicitó de manera directa a los campesinos y pescadores estar listos para actuar en defensa de la nación si fuera necesario enfrentarse a las fuerzas estadounidenses. Esta declaración coincidió con la intensificación del operativo militar de Washington en la región, justificando su presencia supuestamente en la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con la información publicada por EFE desde Caracas, el líder venezolano utilizó una expresión contundente al pedir a sus conciudadanos mantenerse en alerta máxima, declarando que debían estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos en caso de que alguna agresión tuviera lugar. Maduro dirigió su mensaje a quienes trabajan la tierra y el mar, a quienes identificó como defensores fundamentales de la soberanía del país en caso de una escalada militar. Según reportó EFE, esta posición no constituye un planteamiento aislado, sino que forma parte de un discurso más amplio que el gobierno venezolano ha sostenido en los últimos años ante lo que considera amenazas foráneas.

La presencia militar estadounidense en la zona, según fuentes citadas por EFE, se ha intensificado bajo el argumento oficial de combatir el tráfico de drogas. Sin embargo, el gobierno de Caracas ha interpretado este movimiento como una estrategia de presión o intervención, lo que ha generado respuestas de rechazo y declaraciones de movilización nacional en defensa de la integridad territorial venezolana. Maduro insistió ante los sectores productivos rurales en la importancia de la organización y la vigilancia constante ante lo que describió como un contexto de alta tensión internacional.

Las declaraciones de Maduro forman parte de una extensa campaña del Ejecutivo venezolano para movilizar el respaldo de sectores tradicionalmente vinculados a la defensa y el abastecimiento del país. Según informó EFE, el presidente subrayó la necesidad de cohesión nacional y enfatizó que la soberanía venezolana no debía ser puesta en entredicho por ninguna potencia extranjera, haciendo hincapié en la preparación de las bases sociales ante eventuales escenarios de confrontación.

Caracas mantiene una postura crítica hacia la presencia de fuerzas foráneas en la región del Caribe y ha dirigido múltiples mensajes a la comunidad internacional para denunciar lo que percibe como actos de provocación por parte de Estados Unidos. De acuerdo con EFE, esta postura se ha reflejado en acciones diplomáticas y comunicacionales tendientes a captar apoyo tanto interno como externo. Estados Unidos ha reafirmado en varios momentos que sus operaciones tienen como único objetivo frenar el tráfico de estupefacientes que circula por el Mar Caribe, aunque el gobierno venezolano sostiene que estas acciones encubren posibles intenciones de intervención directa.

El despliegue en las inmediaciones de aguas venezolanas ha llevado a un aumento en el intercambio de mensajes de advertencia. El Ejecutivo liderado por Maduro ha sostenido reuniones regulares con representantes de comunidades agrícolas y pesqueras con el propósito de articular mecanismos de defensa territorial. Según publicó EFE, la administración venezolana recalca que cualquier intento de intervención sería respondido con acciones capaces de repeler y disuadir a fuerzas extranjeras.

Durante el encuentro citado por EFE, el mandatario no sólo solicitó la disposición de los sectores rurales para contribuir en caso de conflicto, sino que resaltó la importancia del trabajo coordinado entre diversas instituciones y organizaciones sociales para enfrentar cualquier amenaza. En sus declaraciones, insistió en que la preparación ante una posible agresión debía formar parte de la rutina de defensa nacional, más allá de la coyuntura política o militar inmediata.

Las relaciones entre Caracas y Washington han pasado por episodios de tensión y enfrentamientos diplomáticos durante las últimas décadas. La actual coyuntura reafirma la desconfianza del gobierno venezolano frente a acciones que interpreten como injerencistas. De acuerdo con la cobertura de EFE, la administración de Maduro ha reiterado en distintas ocasiones que mantendrá la defensa activa de su territorio nacional en el marco de lo que considera legítimo derecho internacional.

Las alusiones de Maduro al papel de los campesinos y pescadores como garantes de la seguridad interna retoman la tradición de involucrar a sectores populares en la respuesta a situaciones de crisis. EFE recogió que el mandatario relacionó la movilización productiva y social con la defensa física del país, insistiendo en que la soberanía venezolana no depende exclusivamente de las fuerzas armadas, sino de la capacidad de organización y resistencia de su población civil.

Finalmente, según lo reportado por la agencia EFE, la declaración del presidente venezolano constituye un llamado a la unidad nacional ante un escenario que él presenta como potencialmente conflictivo, teniendo como trasfondo las operaciones militares estadounidenses cerca de las aguas venezolanas y las acusaciones de Caracas sobre posibles amenazas de agresión externa.