Cancelan concierto para homenajear los más de 60 años de carrera del salsero Andy Montañez

La producción del espectáculo “Puerto Rico saluda a Andy Montañez” instruyó a quienes hayan adquirido entradas para el concierto a solicitar un reembolso en el lugar donde las compraron, ya sea a través de Ticket Center, Ticketera o directamente en el Centro de Bellas Artes. Según informó la agencia EFE, el evento planeaba rendir homenaje al reconocido salsero puertorriqueño y se había programado para el 22 de marzo de 2026 en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, en San Juan.

De acuerdo con EFE, la organización de la velada emitió un comunicado el miércoles anunciando la cancelación definitiva de la gala, la cual pretendía destacar los más de 60 años de carrera artística de Montañez. En el mensaje oficial, la producción no especificó las causas de la suspensión, limitándose a hacer el llamado para que los asistentes recuperen el importe de sus boletos tan pronto como sea posible.

El evento, titulado “Puerto Rico saluda a Andy Montañez”, convocaba a un grupo de artistas destacados de la salsa y de la música popular para celebrar la trayectoria del músico apodado ‘El Niño de Trastalleres’. Estaba prevista la participación de Montañez, quien iba a presentarse ante el público en el emblemático recinto, acompañado por exponentes del género tropical quienes interpretarían piezas emblemáticas de su repertorio.

Según consignó el medio EFE, la gala originalmente había sido agendada para el 25 de octubre, pero la organización había decidido reprogramarla para marzo de 2026 antes de anunciar ahora la cancelación. No se comunicaron, hasta el momento, explicaciones adicionales sobre las razones detrás de la decisión.

Andy Montañez, de 83 años, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la salsa, no solo en Puerto Rico sino a nivel internacional. Su carrera incluye su paso y trabajo vocal con orquestas fundamentales del género como El Gran Combo de Puerto Rico, Dimensión Latina y los Puerto Rico All-Stars. El artista celebró en agosto de 2024 seis décadas de actividad musical con el concierto “Mi primer adiós” en su país natal, donde interpretó una selección de sus mayores éxitos tanto en salsa como en balada.

EFE destacó que Montañez recibió en 2006 el Grammy Latino al Mejor Álbum Musical Tropical Tradicional, galardón que marcó un hito en su carrera. Posteriormente, en 2018, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el premio a la Excelencia Musical, representación de la estima y reconocimiento a su aportación al desarrollo y popularización de la salsa.

A lo largo de su trayectoria, Montañez ha dejado una huella significativa en la música caribeña con su voz y estilo únicos. Tanto la suspensión del concierto homenaje como el llamado para la devolución de entradas afectan a la comunidad de seguidores y a los músicos involucrados, quienes contemplaban celebrar en vivo el recorrido profesional del intérprete puertorriqueño, según detalló la agencia EFE.