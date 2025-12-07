Ganaderos denuncian "sobrerregulación" por medidas contra gusano barrenador en México

Ciudad de México, 7 dic (EFE).- Ganaderos mexicanos advirtieron este domingo que las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano, tras la declaratoria de emergencia nacional por la plaga del gusano barrenador, han generado una “sobrerregulación sin precedentes” que ya afecta de manera crítica a la cadena de suministro de carne en México, con impactos en costos, logística, bienestar animal y precios al consumidor.

En un comunicado, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) reconoció la gravedad de la plaga y reiteró su compromiso con la sanidad animal.

Por ello, denunció que la multiplicación de retenes federales y estatales, así como nuevos requisitos derivados de la emergencia, han producido un escenario de sobrecontrol que está paralizando el flujo habitual de ganado.

Según la AMEG, el ganado que es llevado desde estados del sur hacia los centros de engorda del norte enfrenta actualmente incrementos sustanciales en los tiempos de traslado, que han pasado de 20 a 32 horas, además de esperas superiores a 18 horas en puntos de inspección para cumplir los tiempos posteriores a la aplicación obligatoria de antiparasitarios.

Esto se suma a retenes estatales adicionales que duplican las inspecciones federales.

La asociación aseguró que estos retrasos y procedimientos repetidos provocan múltiples maniobras de carga y descarga, lo que afecta el bienestar animal y eleva el riesgo de heridas susceptibles de convertirse en focos de infestación.

Además, esto expone al ganado a periodos prolongados sin agua, alimento o sombra, en contradicción con las políticas federales de bienestar animal.

Las demoras, agregó la organización, también han derivado en un aumento de la mortalidad durante el transporte.

Lejos de contribuir a detener la plaga, advirtió, estas medidas podrían incluso generar condiciones más favorables para la transmisión.

“El gusano barrenador se transmite por moscas y afecta a cualquier animal de sangre caliente, no por el movimiento regulado de ganado sano”, señaló.

La AMEG aseguró que la sobrerregulación está provocando desabasto regional, cuellos de botella logísticos y pérdida de competitividad, con efectos que ya se reflejan en los costos operativos y en el precio final de la carne para las familias mexicanas.

El sector enfrenta además un “doble desafío”: restricciones internas que frenan la movilización indispensable para el abasto, y una suspensión parcial de exportaciones a Estados Unidos, que ha generado pérdidas millonarias.

A ello se suma la preocupación porque el presupuesto federal 2026 en materia de sanidad e inocuidad “presenta un recorte”, pese a la emergencia declarada.

La AMEG planteó una serie de propuestas para enfrentar la emergencia sin afectar el flujo productivo ni al consumidor.

Entre ellas figuran acelerar y ampliar el programa de mosca estéril con financiamiento garantizado; fortalecer la vigilancia sanitaria con criterios técnicos uniformes; sustituir la sobrerregulación por un protocolo de movilización basado en trazabilidad y buenas prácticas; armonizar la normatividad federal y estatal eliminando duplicidades, e instalar una mesa permanente de trabajo entre autoridades, estados y productores.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional. EFE