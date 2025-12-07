El momento del Aston Villa y el Lens, el conflicto de Salah y la duda del Arsenal

Madrid, 7 dic (EFE).- Sólo el Bayern Múnich ha ganado tantos partidos como el Aston Villa en las últimas diez jornadas de sus respectivas ligas, con nueve triunfos, que, en el caso inglés, reponen la duda sobre el liderato del Arsenal, mientras la crisis del Liverpool confirma el conflicto Mohamed Salah-Arne Slot, el Lens soporta la presión en la cima francesa y el Nápoles se sostuvo al frente en Italia, a la espera del marcador este lunes del Milan.

El equipo de Unai Emery va lanzado, subido en una imparable reacción. Ya es tercero, a tan solo tres puntos de la primera posición del Arsenal, al que derrotó este sábado en Villa Park por 2-1. El gol decisivo, en el minuto 95, fue de Emi Buendía. El futbolista argentino, el más certero en un barullo de rebotes, desató la apoteosis de su equipo, que quiere más.

Es el ejemplo de la insistencia. No ganó ninguna de las primeras seis jornadas, relegado a la última fila de la clasificación, pero, desde entonces, va victoria a victoria, con la única excepción de la derrota por 2-0 con el Liverpool, que es precisamente uno de los dos únicos triunfos del conjunto ‘red’ en sus últimos diez compromisos en este torneo.

Porque el Liverpool sigue el camino opuesto. Si sólo contaran las últimas diez citas, hoy sería decimoséptimo (es noveno) con tan solo dos triunfos en ese tramo y con dos empates seguidos.

El último 3-3 con el Leeds United tiene difícil explicación para el conjunto de Anfield, que ganaba primero por 0-2, con un doblete de Hugo Ekitiké, y después por 2-3, gracias a Dominik Szoboszlai, hasta que un córner generó de nuevo el caos y el empate: el gol de Ao Tanaka en el segundo palo, donde conectó de volea un centro que nadie acertó o alcanzó a despejarlo, en el minuto 95 y 6 segundos.

Arne Slot lo asumió con resignación, como si la debilidad del Liverpool en el balón parado fuera un defecto irremediable.

Mohamed Salah, suplente por tercer encuentro seguido, ni siquiera jugó. Y explotó: “Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa”.

“Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club", remató el internacional egipcio, máximo goleador el pasado curso del campeón, hoy reducido a un equipo de mitad de la tabla tras casi 500 millones de inversión veraniega.

Más allá del Aston Villa y el Liverpool, la competencia por el título está agitada. Por el equipo de Unai Emery, tercero a tres puntos, pero también por el Manchester City, que está ya a solo dos puntos después de tres triunfos seguidos, dos de ellos sin un solo gol de Erling Haaland. Este sábado no marcó en el 3-0 al Sunderland, abierto por Ruben Días, consolidado por Josemi Gvardiol y sentenciado con una mágica rabona de Ryan Cherki rematará por Phil Foden, todavía en el minuto 65 del partido. Ahora visita el Bernabéu en la Liga de Campeones.

Mientras el Crystal Palace reaparece cuarto, con su victoria por 1-2 contra el Fulham, con el gol decisivo de Marc Guehi, el Chelsea pierde ritmo. Está a ocho puntos del Arsenal por sus tres jornadas seguidas sin ganar. El Everton, sexto, goleó al Forest por 3-0.

El Lens es la sensación en Francia. Sus cinco victorias seguidas (o sus ocho triunfos en las últimas nueve citas) son un desafío para el París Saint Germain, segundo en la clasificación ya con quince jornadas disputadas, a un punto solo del Lens. El líder se impuso por 1-2 al Nantes. El segundo contestó después con un 5-0 al Rennes.

Una semana después de la inesperada derrota en Mónaco (el equipo monegasco sólo ha ganado ese duelo en las últimas cinco jornadas ligueras), el conjunto de Luis Enrique Martínez se repuso con un triunfo de pura autoridad en el Parque de los Príncipes, con dos goles de Kvicha Kvaratskhelia y uno de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye y Gonçalo Ramos.

Los dos abren brecha sobre el Marsella, que enlaza dos semanas sin ganar. El viernes perdió por 1-0 contra el Lille. El gol fue de Ethan Mbappé. El equipo marsellés se queda ya a cinco puntos del liderato del Lens. El Lille es cuarto.

Y el Mónaco volvió a perder, por 1-0 con el Brest, de nuevo con más minutos de recorrido, como suplente, para Paul Pogba.

El Bayern mantiene la rutina en Alemania. Su victoria por 0-5 al Stuttgart fue la enésima demostración de superioridad del equipo de Vincent Kompany, que apabulló al sexto de la clasificación con los goles de Konrad Laimer, Josip Stanisic y el ‘triplete’ de Harry Kane, que salió en el minuto 60, anotó el 0-2 en el 66, el 0-4 en el 82 y el 0-5 en el 88.

El imparable goleador inglés ha marcado ya 79 goles en 76 encuentros en la Bundesliga alemana, 17 en 13 choques en el presente ejercicio. También 113 tantos en 118 duelos entre todas las competiciones con el Bayern Múnich, en el que acumula su tercer año rumbo al título. Nadie parece capaz de competirlo. Ni siquiera el Leipzig y sus goleadas.

El conjunto de Red Bull aún resiste a ocho puntos, también a golpe de goles, con el 6-0 con el que doblegó al Eintracht Francfort, con tres goles de Yan Diomande.

A nueve está el Borussia Dortmund, que solventó por 2-0 su enfrentamiento ante el Hoffenheim. Y a 14 ya queda el Bayer Leverkusen, derrotado por el contragolpe del Augsburgo (2-0). Muy lejos todos.

El Nápoles es el líder en Italia, a la espera del Milan, que juega este lunes contra el Torino. El conjunto de Antonio Conte lo presiona con su victoria por 2-1 frente al Juventus, que reivindicó a Rasmus Hojlund, autor de los dos goles de su equipo. Suma seis dianas en este curso entre todas las competiciones.

Y el Nápoles lleva 31 puntos, uno más que el Inter. El bloque ‘neroazzurro’ insistió con un 4-0 al Como, iniciado por Lautaro Martínez. Es la quinta victoria en las últimas seis citas del grupo dirigido por Cristian Chivu, seguido por el Milan y por el Roma, que ha sufrido dos derrotas consecutivas que lo han relegado de la primera a la cuarta plaza, a cuatro puntos del Nápoles. Este domingo cayó en Cagliari (1-0).

Por abajo, la Fiorentina se hunde. Aún no ha ganado, con sólo seis de los 42 puntos disputados. Son seis empates y ocho derrotas, la última de ellas por 3-1 contra el Sassuolo. Ni le bastó con adelantarse en el marcador ni después con jugar la última media hora en superioridad numérica. Sigue último. Es uno de los únicos dos que aún no han vencido ni un solo partido en las grandes ligas europeas de este curso, junto al Wolwerhampton inglés.

Iñaki Dufour