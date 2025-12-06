Agencias

Piastri: "Me centraré en hacer la mejor carrera posible; y ya veremos qué sucede"

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, que este domingo sale desde esa posición en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, declaró en el circuito de Yas Marina, donde aún podría proclamarse campeón del mundo, que se centrará "en hacer la mejor carrera posible y" que "ya se verá qué sucede" después.

Piastri, nacido hace 24 años en Melbourne, es tercero en un certamen que lideró durante casi los dos primeros tercios del mismo, a 16 puntos del líder, su compañero, el inglés Lando Norris; y a cuatro del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo arranca desde la 'pole', justo delante del anterior, en la resolución más emocionante de un Mundial de F1 en los últimos quince años.

"Siento como que hoy optimizamos lo que teníamos", comentó Piastri, que si acaba dando la sorpresa final -en un campeonato en el que cedió el liderato a finales de octubre, en México, a su compañero Norris- se convertirá en el primer australiano, 45 años después de que lo hiciese por última vez Alan Jones, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

"Estoy contento con mis vueltas en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), pero simplemente no teníamos el ritmo suficiente para hacerle frente a Max (Verstappen)", explicó el oceánico, con nueve victorias en la categoría reina, siete de ellas este año.

"El ritmo en tandas largas parece bueno, así que veremos qué podemos hacer mañana", dijo.

"Me centraré en hacer la mejor carrera; y ya veremos qué sucede", apostilló Piastri este sábado en Yas Marina, después de acabar tercero la calificación para el Gran Premio de Abu Dabi.

