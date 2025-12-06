Norris: "Hicimos todo lo que pudimos pero no teníamos ritmo para la 'pole'"

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, que este domingo sale segundo y desde la primera fila, al lado del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -segundo en el certamen, a doce puntos-, en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, declaró en el circuito de Yas Marina que hicieron "todo lo que" pudieron, pero que "no" tenían "ritmo en el coche para luchar por la 'pole' ".

"Hicimos todo lo que pudimos hoy, pero simplemente no teníamos el ritmo en el coche para lograr la 'pole' ", declaró Norris, nacido hace 26 años en Bristol, que cuenta once victorias en la Fórmula Uno, siete de ellas este año, y al que le basta -entre otras posibilidades- acabar en el podio este domingo para convertirse en flamante campeón del mundo.

"Acabé contento con mi vuelta, pero está claro que estoy decepcionado por no estar en la 'pole' el último fin de semana del año", comentó Lando, ganador la pasada temporada en Yas Marina, adonde llega con un liderato que le arrebató a finales de octubre, tras ganar en Ciudad de México, a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que es tercero en certamen, a 16 puntos; y también tiene posibilidades de capturar el título.

"Mañana nos centraremos en hacerlo lo mejor posible. Como siempre, quiero ganar la carrera, así que ése es el objetivo", afirmó Norris tras acabar segundo la calificación, en la que finalizó a dos décimas del tiempo de Verstappen (1:22.207).