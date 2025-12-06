La OEA llama a "agilizar escrutinios" en Honduras tras más de 18 horas sin moverse

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras hizo este sábado un llamamiento a que se agilice el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre, que no se ha movido desde hace más de 18 horas.

En un comunicado, la MOE/OEA, que encabeza el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, llamó "a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados".

"Hasta el momento, en un contexto de evidentes demoras, la MOE/OEA se mantiene atenta a los diversos procedimientos que forman parte del proceso. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas juntas observadas confirman un resultado sumamente ajustado", subrayó el organismo observador.