Venezuela intercepta una aeronave "hostil" cerca de la frontera con Colombia

El balance oficial revela que solo en 2025 las fuerzas venezolanas han inmovilizado al menos 28 aeronaves implicadas en operaciones aéreas no autorizadas, como parte de las medidas activadas por la ley de control promulgada hace más de una década. Esta cifra subraya una tendencia que, según publicó Europa Press, se enmarca dentro de la vigilancia reforzada en la zona limítrofe colombo-venezolana. En este contexto, recientemente militares venezolanos forzaron el aterrizaje de una aeronave identificada como "hostil" en el municipio Pedro Camejo, estado de Apure, después de que esta ingresara de manera irregular desde el este del estado Bolívar y no atendiera a las normas de identificación estipuladas por el país.

Europa Press reportó que la incursión, registrada el viernes, ocurrió tras la detección por parte de los sistemas de radares de alerta temprana venezolanos. Las autoridades observaron el desplazamiento de un aparato sin matrícula visible, de color blanco, que carecía de plan de vuelo, no presentó ningún código de identificación y mantenía apagados los sistemas de radiofrecuencias. Estas características, según consignó el medio Europa Press, encendieron las alarmas entre los mandos militares, lo que derivó en la orden de interceptarla utilizando aviones de combate F-16.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, detalló cómo se ejecutó el operativo. Según sus declaraciones, citadas por Europa Press tanto en comunicado oficial como en la red social Instagram, la aeronave persistió en su trayectoria rumbo oeste y nunca cumplió con los protocolos establecidos por la legislación nacional. En ese momento, los tres F-16 despegaron para interceptarla y forzar su descenso, proceso que concluyó con el aterrizaje de la nave en territorio venezolano.

La interceptación formó parte de la política de defensa del espacio aéreo nacional. Hernández Lárez afirmó: “Venezuela es tierra de paz, de libertad y de democracia, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario y frontalmente contra el narcotráfico. No producimos, no procesamos ni consumimos, y mucho menos seremos plataforma del narcoterrorismo transnacional”. Estas palabras, recogidas por Europa Press, refuerzan la postura oficial del gobierno de Caracas, que fundamenta la reacción frente a vuelos irregulares bajo el argumento de proteger la soberanía nacional y combatir el crimen organizado transfronterizo.

El medio Europa Press recogió también antecedentes sobre la política de control aéreo en Venezuela. Desde la promulgación en 2013 de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo Venezolano, las autoridades han detectado e interceptado al menos 419 aeronaves que violaron el espacio aéreo nacional, según cifras del alto mando militar. Las acciones de vigilancia y reacción, según informaron las fuentes militares, han ido fortaleciéndose cada año ante el aumento de amenazas vinculadas a actividades ilegales en la región.

La última interceptación se da en un periodo de tensiones y operativos internacionales en la región. Europa Press señaló que esta acción coincide con bombardeos realizados por Estados Unidos sobre embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en el marco de operaciones contra supuestos grupos narcotraficantes. Además, Washington ha manifestado públicamente la opción de llevar a cabo ataques a objetivos dentro del propio territorio venezolano como parte de su estrategia antidroga.

El entorno de seguridad en la frontera que comparten Venezuela y Colombia se describe entre los más monitoreados del continente. Según reportó Europa Press, la actividad de grupos irregulares que utilizan la compleja red fluvial, aérea y terrestre para el tráfico de drogas impulsa la frecuencia de los operativos. Las autoridades venezolanas atribuyen a los vuelos sin identificación vínculos con el narcotráfico, categorizándolos como amenazas a la seguridad nacional y justificando su intercepción conforme a la ley.

La actitud proactiva del Estado venezolano, reflejada en mensajes oficiales y operativos, responde a la necesidad de contener el uso ilícito de su espacio aéreo. Europa Press indicó que las fuerzas armadas han recurrido de modo constante a la aplicación de la ley, reforzando además la propaganda oficial en la que se subraya la independencia, la defensa de la soberanía y el rechazo a convertirse en territorio base para el narcotráfico o acciones criminales de alcance transnacional.

Finalmente, la operación desarrollada en Apure no solo se presenta como un hecho aislado, sino como parte de un patrón de vigilancia intensificada, acciones de intercepción y creciente fricción con actores internacionales. El caso puntual refuerza el mensaje estatal de lucha contra las rutas aéreas ilegales y la defensa del territorio frente al crimen organizado en un segmento especialmente conflictivo y vigilado del mapa regional, según ha documentado Europa Press.