Agencias

Un Belén dedicado al Perú virreinal se podrá visitar en la sede de la Consejería de Cultura

Hasta el 1 de febrero, la exposición en Alcalá 31 muestra una obra maestra virreinal procedente de Lima y piezas del siglo XVIII, acompañadas de música tradicional, que fusionan la herencia cultural española y peruana en un espectáculo gratuito único

El montaje expositivo incluye una atmósfera musical cuidadosamente seleccionada que permite a los visitantes acercarse a los sonidos propios del virreinato del Perú. La maestra Astrid Aguilar seleccionó villancicos tradicionales del repertorio peruano virreinal como acompañamiento del recorrido, incluyendo composiciones de Juan de Araujo, Roque Ceruti, José de Torrejón y Velasco y Eustaquio Franco Rebollo, de acuerdo con información difundida por la Comunidad de Madrid. Esta integración de la música busca reforzar el vínculo entre las expresiones artísticas de España y Perú.

Según informó la Comunidad de Madrid mediante un comunicado oficial, hasta el 1 de febrero se exhibe en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en Alcalá 31, un Belén dedicado al Perú virreinal. Este proyecto se presenta de manera gratuita y gira en torno a un baúl procedente del Museo Pedro de Osma de Lima, considerado una obra maestra de la época virreinal. El montaje incluye además creaciones dieciochescas originadas en talleres de Málaga y Barcelona, reflejando el cruce de estilos y tradiciones entre ambos continentes.

El baúl central está elaborado en madera y pasta de maguey dorada y policromada, una técnica tradicional en el Perú colonial del siglo XVIII. En su interior resguarda un Nacimiento desplegable, tipología que predominó tanto en hogares como en conventos durante las festividades navideñas de aquel periodo. Tal como reportó la Comunidad de Madrid, una de las características que distinguen a esta pieza es su capacidad para desplegar diferentes escenas vinculadas con el nacimiento de Jesús, como la Adoración de los pastores, la Huida a Egipto y la Matanza de los Inocentes.

Esta obra no solo destaca por su dispositivo escénico, sino también porque constituye un testimonio material de las prácticas devocionales existentes en el Perú virreinal. La exposición forma parte del ciclo “Ecos del arte del virreinato del Perú”, iniciativa que tiene otras dos sedes: la Casa Museo Lope de Vega en Madrid y el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, informó el gobierno regional. Las piezas exhibidas, junto con el Nacimiento, muestran la manera en que la tradición belenista se adaptó y evolucionó en el contexto americano a partir de la influencia española.

Durante la inauguración, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, remarcó la relevancia de la representación del nacimiento en el desarrollo de manifestaciones artístico-culturales: “España llevó esta tradición a Hispanoamérica, donde se enriqueció con nuevas interpretaciones, como la que presentamos hoy, que refleja de manera excepcional la fusión artística de ambos lados del Atlántico”, manifestó el funcionario, según consignó la Comunidad de Madrid.

El recorrido de la muestra está acompañado en todo momento por la sonoridad propia de la Navidad colonial peruana. Los villancicos seleccionados conforman una parte esencial de la experiencia, ya que pertenecen a varios de los principales compositores del periodo virreinal, permitiendo reconstruir el ambiente religioso y festivo de la época. El público puede apreciar la evolución de los elementos estéticos y sonoros que, a lo largo de los siglos, han nutrido los encuentros culturales y el mestizaje entre Europa y América.

El montaje contará con un cambio significativo a partir del 8 de enero, cuando el baúl original será reemplazado por una Natividad contemporánea realizada por el taller del artesano peruano Ronald Flores Matto. Según comunicó la Comunidad de Madrid, esta incorporación busca cerrar el círculo entre la creatividad de ambos lados del océano, destacando el legado compartido y las nuevas posibilidades de interpretación alrededor del tema del Nacimiento.

La exhibición no solo representa una oportunidad para observar obras de destacada manufactura del siglo XVIII, sino que también invita a reflexionar sobre la evolución de las tradiciones y la manera en la que se han resignificado en distintas épocas y geografías, tal como ha destacado el gobierno madrileño en su comunicado. Esta propuesta museística acoge a los visitantes en una experiencia multisensorial donde las piezas históricas dialogan con el presente. La gratuidad del acceso refuerza el propósito de acercar el patrimonio común a todo tipo de públicos y favorece el reconocimiento de las conexiones culturales entre España y el Perú.

Además de las obras centrales, la exposición incluye contribuciones de miembros de la Asociación de Belenistas, quienes participan en la contextualización e interpretación del significado del belenismo en la tradición hispanoamericana, explicó la Comunidad de Madrid. El evento establece así un puente entre la transmisión oral, la producción artística y las prácticas devocionales heredadas, integrando una mirada histórica y social sobre la celebración de la Navidad en el ámbito virreinal.

La combinación de piezas históricas, música tradicional y la participación de expertos busca ofrecer a los asistentes una visión integradora del mestizaje cultural surgido a raíz de la presencia española en América. El Belén, en este contexto, se interpreta como un fenómeno artístico, teológico y social de gran significado, capaz de representar la complejidad y la riqueza de los procesos de intercambio ocurridos en el Atlántico a lo largo de varios siglos, según indica el material difundido por la Comunidad de Madrid.

De manera adicional, la inclusión de una Natividad actual producida en Perú resalta la vigencia de estas tradiciones y pone en diálogo creaciones contemporáneas con piezas históricas, mostrando la continuidad y la transformación de la simbología navideña a ambos lados del océano. El evento, abierto al público en Alcalá 31 hasta el 1 de febrero, espera fomentar el conocimiento y la apreciación de un legado artístico compartido.

Belén virreinalPerúMuseo Pedro de OsmaComunidad de MadridAlcalá 31LimaExposición culturalMariano de Paco SerranoArte colonialAsociación de Belenistas

