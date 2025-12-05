Agencias

Un asesor del Kremlin dice que "podría tener lugar" un encuentro entre Putin y Trump para hablar de Ucrania

Guardar

Yuri Ushakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que una reunión entre el mandatario ruso y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, "podría tener lugar", después del encuentro mantenido recientemente en el Kremlin con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, para abordar el proceso de paz con Ucrania.

"Podría tener lugar, desde luego, porque la discusión de todos los asuntos en Moscú tuvo lugar a partir de los entendimientos clave alcanzados en Anchorage", ha dicho, en referencia a la cumbre que mantuvieron ambos líderes en agosto en el estado estadounidense de Alaska.

Así, ha destacado además el papel que está jugando el yerno de Trump, Jared Kushner, en los esfuerzos para intentar alcanzar un acuerdo en Ucrania, después de que participara en el citado encuentro en Moscú. "Kushner ha estado implicado desde hace un tiempo en las conversaciones de paz ruso-ucranianas y está trabajando muy activamente, incluso de forma frenética en algunas áreas", ha explicado.

"La personalidad de Kushner ha traído una postura más sistemática a este trabajo", ha manifestado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Zvezda, en la que ha vuelto a criticar la postura de los países europeos y lo que considera como una postura obstruccionista que impide que las partes cierren un acuerdo.

En este sentido, ha recalcado que los países europeos "formulan constantemente demandas que son inaceptables para Moscú". "Ya vieron el plan que se publicó. Creo que ya ha sido abandonado, pero diría que los europeos no están facilitando un acuerdo entre Washington y Moscú en los asuntos ucranianos", ha sostenido.

"Sin embargo, estamos realizando progresos en las negociaciones en las que está participando nuestro presidente. Esto nos anima y estamos preparados para seguir trabajando con la delegación estadounidense", ha zanjado Ushakov, sin dar detalles sobre posibles fechas o lugares para nuevos contactos bilaterales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lando Norris lidera los Libres 1 y da el primer golpe en la lucha por el Mundial

Lando Norris lidera los Libres

Investigan la muerte de una chica de 15 años en un piso de Palma

La policía analiza las circunstancias del trágico fallecimiento de una menor, encontrada por familiares en su domicilio de Baleares con marcas en el cuello, mientras se descarta intervención de terceros y se aguardan los detalles de la autopsia

Investigan la muerte de una

PP, Vox y Junts pedirán cuentas a Luis Planas la próxima semana en el Congreso por la peste porcina

PP, Vox y Junts pedirán

Sánchez anuncia la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español integrado por CSD, COE y CPE

Sánchez anuncia la creación del

Vithas se suma a La Marató de 3Cat por la investigación en cáncer en el 'Partit dels Famosos'

Figuras del deporte, la música y el periodismo participarán en un encuentro benéfico en Vic, organizado junto a entidades locales, que busca impulsar la recaudación destinada a la investigación sobre oncología y el fomento de hábitos saludables

Vithas se suma a La