San Sebastián refuerza su cooperación internacional en El Salvador junto a Euskal Fondoa

La decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de aumentar en 2026 su aportación a la cooperación internacional hasta el 0,57% de su presupuesto municipal constituye un paso adicional hacia el objetivo establecido del 0,7%. Según informó el propio Consistorio y tal como detalló el medio, este incremento presupuestario acompaña una estrategia de consolidación del compromiso donostiarra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, en línea con los estándares de la cooperación descentralizada vasca.

La actual visita institucional de una delegación donostiarra a El Salvador, en colaboración con Euskal Fondoa, responde a una política de seguimiento directo de los proyectos financiados por San Sebastián en el país centroamericano, según consignó el Ayuntamiento. El equipo de representantes de la ciudad, encabezado por el área de Cooperación y asociaciones locales, se encuentra evaluando in situ la ejecución, evolución e impacto de distintas iniciativas desarrolladas en regiones como San Miguel, Suchitoto y San Salvador. De acuerdo con la información publicada, el objetivo central consiste en conocer los resultados obtenidos por los recursos municipales destinados a cooperación internacional, así como valorar los efectos concretos que estos programas generan en los territorios considerados más vulnerables.

Durante el recorrido, la delegación ha tomado contacto con múltiples experiencias impulsadas junto a organizaciones locales como la Concertación de Mujeres de Suchitoto (CMS), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Asociación Mélida Anaya Montes, la Fundación REDES, Medicus Mundi y Equipo Maíz, según detalló la publicación. Entre los proyectos en marcha figuran la formación para el emprendimiento y creación de oportunidades de empleo para jóvenes en Suchitoto y Cuscatlán Norte, así como el fortalecimiento de la gobernanza local con perspectiva de género. Además, se destacan acciones formativas dirigidas a bomberos mediante la colaboración con la Fundación Sueskola.

La agenda de trabajo incluye programas de prevención de la violencia de género y promoción de derechos sexuales y reproductivos, desarrollados con apoyo del colectivo Medicus Mundi. Asimismo, se brindan recursos para iniciativas de comunicación social y comunitaria destinadas a la defensa del territorio coordinadas junto a Equipo Maíz, y se da soporte a actividades de autonomía económica y fomento del desarrollo local sostenible con la Concertación de Mujeres de Suchitoto y la Fundación REDES.

El concejal de Cooperación, Iñigo García, explicó al medio que la cooperación ejercida por Donostia no puede entenderse como una ayuda puntual, sino más bien como una política pública que expresa los valores e identidad de la ciudad. “Somos una comunidad que defiende los derechos humanos, la igualdad y la justicia social”, declaró García. Según declaró asimismo, la trayectoria de San Sebastián en este ámbito demuestra coherencia y continuidad, y la colaboración a través de Euskal Fondoa y las entidades locales permite contribuir decisivamente a la transformación social tanto en los países donde se implementan los proyectos como en la propia urbe donostiarra, gracias a una perspectiva ampliada de la realidad y el fortalecimiento mutuo de los valores cívicos.

Reportó el Ayuntamiento que la misión propicia un encuentro técnico entre la delegación vasca, instituciones locales y representantes de la sociedad civil salvadoreña, enfocado en compartir aprendizajes en relación con la equidad de género, el rol de la juventud y la sostenibilidad ambiental. En este contexto, la administración municipal remarcó que la presencia de San Sebastián en El Salvador consolida su posición como actor relevante dentro de la cooperación internacional vasca. Los datos aportados por el Consistorio indican que estos esfuerzos forman parte de una apuesta definida por una cooperación internacional “transformadora, feminista y basada en los derechos humanos”, con el propósito de promover la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad en los contextos más vulnerables.

Según publicó el propio Ayuntamiento, el trabajo realizado junto a organizaciones como Medicus Mundi, Fundación Sueskola, Fundación REDES, CMS y Equipo Maíz, abarca desde la capacitación de jóvenes y mujeres hasta la defensa del territorio y la prevención de violencias. La financiación conjunta gestionada a través de Euskal Fondoa ha permitido diversificar los proyectos, generando impacto en sectores clave y reforzando las capacidades locales. El incremento anunciado en el presupuesto para cooperación a partir de 2026 representa una proyección de continuidad para estas y nuevas iniciativas, tal como confirmaron fuentes municipales.