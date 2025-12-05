Riverside Luxury Cruises acelera su crecimiento en España y consolida su proyecto de lujo fluvial europeo

Riverside Luxury Cruises, la naviera fluvial de ultra lujo nacida de la adquisición de la emblemática flota de Crystal River Cruises, irrumpe con fuerza en el mercado español, donde ya representa el 10% de sus pasajeros.

Apoyada en una estrategia de diversificación del grupo hotelero alemán Seaside Collection, la compañía ha multiplicado sus itinerarios en ríos icónicos como el Danubio, el Rin y el Ródano, atrayendo a un viajero de renta alta que busca experiencias boutique todo incluido.

"La idea de establecer la naviera surgió ante la percepción de que faltaba un producto de verdadero lujo en el segmento de cruceros fluviales de Europa. Vimos un vacío y una gran oportunidad para redefinir por completo el estándar creando un producto que ofreciera estándares de lujo, gastronomía exclusiva y un alto servicio a bordo, similar a un hotel boutique flotante", aseguró el cofundador y copropietario de Seaside Collection Gregor Gerlach en una entrevista a Europa Press.

Con más de 170 salidas programadas para 2025-2026, Riverside no sólo acelera su expansión en España -un mercado emisor en auge con más de 610.000 cruceristas anuales-, sino que se posiciona como referente europeo en el creciente segmento de cruceros fluviales premium, donde el valor por pasajero supera con creces la media del sector.

Riverside Luxury Cruises surgió en 2022 como un ambicioso proyecto de diversificación para Seaside Collection, el grupo hotelero de segunda generación propiedad de la familia Gerlach y especializado en resorts de lujo en las Canarias y las Maldivas, así como en hoteles boutique en Alemania.

La operación clave fue la adquisición de la flota de cinco barcos fluviales de la desaparecida Crystal River Cruises, una marca sinónimo de exclusividad en el sector. Estos buques, conocidos por su elevado nivel de servicio y diseño refinado, fueron rebautizados como Riverside Mozart, Riverside Ravel, Riverside Debussy, Riverside Bach y Riverside Mahler.

La compra, por un euro más la deuda de la antigua compañía, supuso una inversión significativa en unos activos ya posicionados en la parte alta del mercado. El Riverside Mozart, el buque insignia con capacidad para 160 pasajeros, inició operaciones en abril de 2023 en el Danubio, marcando el debut de la naviera. En pocos meses le siguieron el Riverside Ravel y el Riverside Debussy ambos con 110 plazas que viajan por el Ródano y el Rin.

Los Riverside Bach y Mahler, se destinaron inicialmente a contratos de fletamento con otra compañía, permitiendo monetizar capacidad mientras se consolidaba la demanda en los buques insignia.

Este enfoque pragmático ha sido clave para una entrada rápida al mercado sin los largos ciclos de nueva construcción, combinado con remodelaciones para alinear la flota con el estándar de servicio de Seaside Collection.

Los planes son incorporar estos dos barcos a la flota propia de Riverside en los años 2027 y 2028, consolidando así la expansión completa de la línea en los ríos europeos.

CONSOLIDACIÓN EN ASCENSO.

En su primer año completo, 2024, Riverside se ha consolidado en el segmento 'all-inclusive luxury', con un énfasis en gastronomía de alta gama, selección de vinos premium, mayordomo asignado a cada suite y un servicio altamente personalizado que evoca hoteles boutique flotantes.

El año 2023 fue un año de 'arranque' con ocupaciones en fase de construcción de marca y tarifas competitivas, mientras que 2024 marcó una mejora en la visibilidad de reservas, el reconocimiento de la marca y un posicionamiento de precios hacia niveles coherentes con su nivel ultra-lujo.

En declaraciones a Europa Press, el directivo de Riverside Luxury Cruises ha revelado la ambiciosa meta de captar 25.000 pasajeros anuales en los próximos años, priorizando un crecimiento equilibrado que potencie la excelencia en el servicio de ultra lujo por encima de la mera expansión volumétrica, en línea con la filosofía boutique del grupo Seaside Collection.

La propuesta de valor -capacidad reducida, gastronomía excepcional con multiples opciones a bordo, excursiones seleccionadas y experiencias inmersivas- eleva el ingreso por pasajero por encima de la media del sector, alineándose con competidores nicho más poderosos.

Cuenta con una de las proporciones entre tripulantes y pasajeros más altas de la industria (2 pasajeros por cada miembro de la tripulación), un pilar fundamental dentro de su estrategia de ultralujo que traslada la filosofía de su grupo matriz.

"Riverside se diferencia de sus competidores por su énfasis en elevar el servicio a una experiencia de élite. Nuestro público objetivo es el viajero de lujo con gran poder adquisitivo que busca una experiencia inmersiva y de alta calidad", asegura Gerlach.

CELEBRAR LA ESENCIA DE EUROPA.

Riverside Luxury Cruises destaca por sus cruceros temáticos de lujo que celebran la esencia de Europa: desde los tulipanes en Holanda en primavera, hasta la experiencia de vino y Provenza en el Ródano, y la mágica temporada invernal con cruceros dedicados a los mercadillos navideños en el Rin o Danubio.

El perfil de cliente de Riverside es el de un viajero maduro de renta alta, principalmente norteamericano y europeo, que prioriza el 'slow travel' con un alto nivel de gasto a bordo.

Aproximadamente tres cuartas partes de sus pasajeros proceden de Estados Unidos y Canadá, mercados que muestran un fuerte apetito por productos experienciales. Este enfoque internacional se complementa con un mix europeo, donde el inglés es el idioma principal a bordo, pero con un creciente peso de emisores continentales.

ESPAÑA, EL NICHO EN EXPANSIÓN DENTRO DE EUROPA

Dentro de este bloque europeo -segundo pilar tras Norteamérica-, España emerge como un mercado de nicho en "fuerte crecimiento", según confirmó Gregor Gerlach a Europa Press.

Actualmente, representa el 10% de la cota de pasajeros de la naviera, canalizado a través de agencias y turoperadores especializados en crucero fluvial de lujo.

Esta tracción se apoya en la recuperación post-pandemia del sector en España, que en 2024 superó los 610.000 cruceristas con un crecimiento del 4%, contribuyendo más de 6.400 millones de euros a la economía nacional y posicionando al país como el cuarto mercado emisor europeo.

"El mercado español es muy importante para nosotros. Por ello Riverside ha acelerado su implantación en España mediante acuerdos con distribuidores clave, que han incorporado masivamente sus itinerarios en catálogos para 2024-2026", explicó el directivo.

La afinidad del viajero español de gama alta con rutas centradas en gastronomía, vino y cultura -como Alsacia, Borgoña, el valle romántico del Rin o las ciudades imperiales del Danubio- ha sido un importante catalizador.

Además, el auge del producto fluvial premium entre viajeros de más de 50 años, con buena conectividad aérea a Europa central, ha facilitado la transición de clientes habituales de cruceros marítimos a propuestas más inmersivas.

HOJA DE RUTA: MÁS ITINERARIOS Y CONSOLIDACIÓN

De cara a 2025-2026, Riverside ha programado más de 170 salidas y cerca de 130 itinerarios diferentes, con énfasis en el Rin, Danubio y Ródano. La oferta abarca desde minicruceros de 3-4 noches hasta viajes de más de 20 noches, capturando tanto a primerizos como a perfiles experimentados.

En un contexto global donde el mercado de cruceros fluviales crecerá a tasas superiores al 5-6% anual hasta 2035 -impulsado por el envejecimiento de la población de renta alta y la diversificación de rutas-, Riverside encarna la tendencia hacia el valor sobre el volumen.

El aumento de programación y reservas anticipadas apuntan a un incremento sostenido del volumen y del ingreso medio por pasajero, consolidando a Riverside como un actor clave en el lujo fluvial europeo durante los próximos años.