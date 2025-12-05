Rafael Louzán: "Empieza la cuenta atrás, dicen aquí que somos rival a batir"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), espera cerrar en breve un acuerdo definitivo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para organizar la Finalissima, el partido que enfrentará a los campeones de Europa y Sudamérica y que está previsto para marzo. Según informó Europa Press, Louzán manifestó que el avance de estas negociaciones representa un paso crucial para consolidar la proyección global de la RFEF en un contexto internacional donde la visibilidad de estos eventos gana relevancia.

El sorteo de la Copa del Mundo 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, constituye, de acuerdo con la dirigencia de la RFEF, el inicio de una etapa determinante para la selección nacional. Louzán, en declaraciones reunidas por Europa Press y ofrecidas en El Larguero de la Cadena Ser, vinculó la ubicación de España en la fase de grupos con la estrategia que adoptará el cuerpo técnico hacia el torneo. El directivo calificó este sorteo como el punto de partida tanto para la preparación del equipo como para definir el rumbo competitivo de la selección.

La organización del enfrentamiento entre España y Argentina en la Finalissima generó gran expectación en ambos continentes, señaló Europa Press. Louzán subrayó que la magnitud del evento radica en la confrontación entre los campeones de Europa y Sudamérica, lo que sitúa al fútbol español bajo el foco internacional mientras estrecha las relaciones entre la RFEF y la AFA. El presidente valoró que la Finalissima fortalecerá la presencia institucional española y establecerá vínculos estratégicos con la federación argentina.

Sobre la preparación mundialista, Louzán recalcó para Europa Press que la “cuenta atrás” ya ha arrancado para el equipo. El presidente insistió: “Dicen aquí que somos uno de los rivales a batir, pero eso hay que demostrarlo en el campo”. El dirigente argumentó que la condición de favorito viene determinada por el actual lugar de España en la cima del ranking mundial, aunque matizó que esa percepción sólo encuentra justificación en los resultados obtenidos durante la competencia. En sus palabras: “España está preparada para recibir a cualquiera. Si queremos ser campeones del mundo, y ahora mismo somos la mejor selección del mundo según el ranking, tiene que estar preparada para jugar con los mejores”.

Europa Press detalló que Louzán reconoció el peso de la presión y de la expectativa en torno a la selección nacional, especialmente por el liderazgo en el ranking global. El dirigente asumió que el estatus de favorito requiere ratificación a través del desempeño deportivo ante rivales de alto nivel.

En el análisis sobre las fortalezas del equipo, según reportó Europa Press, Louzán mencionó la calidad humana y profesional del plantel español, así como el papel del cuerpo técnico y del seleccionador nacional. Resaltó la cohesión del grupo y la atención constante a los factores que influirán en la hoja de ruta hacia el campeonato mundial. “Hay un gran grupo, un gran seleccionador, y España muy pendiente”, puntualizó el presidente en la entrevista con El Larguero.

En relación con los objetivos, Louzán reiteró la aspiración de lograr una segunda Copa del Mundo, tras la conseguida en Sudáfrica en 2010. Según declaró a Europa Press, el sorteo actualiza la ambición colectiva del equipo y marca el inicio del proceso preparatorio para el torneo. El presidente habló de la “ilusión” que despierta la próxima cita mundialista y subrayó que el conocimiento de los rivales iniciales incrementa la expectativa interna del grupo.

En términos institucionales, Louzán vinculó la internacionalización de la selección española con la firma de acuerdos como el de la Finalissima. El presidente explicó que este tipo de encuentros contribuyen al posicionamiento global del fútbol español y forman parte de una estrategia mayor que busca fortalecer relaciones bilaterales y preparar a la federación para afrontar desafíos de máximo nivel competitivo, detalló Europa Press.

Los avances administrativos y deportivos recibieron una valoración positiva por parte de la directiva, según consignó el medio. Tanto la Finalissima como el sorteo de la fase mundialista son vistos por Louzán como referencias fundamentales para orientar el desarrollo de la selección y consolidar el papel de la RFEF en el escenario internacional.

Europa Press destacó que el inicio de la fase de grupos en el Mundial 2026 obligará a la selección española a analizar detalladamente la composición de su grupo y los posibles rivales. La dirección técnica ya se encuentra enfocada en ajustar la preparación en función de los resultados del sorteo y en mantener al plantel atento a las novedades que puedan alterar la planificación diaria.

A todo esto se suma el propósito de la federación de impulsar la imagen institucional del fútbol español mediante la consolidación de alianzas con otras grandes federaciones y la participación en torneos de alto impacto internacional, según continuó publicando Europa Press. La expectativa se centra en que tanto la Finalissima como el Mundial sirvan de plataformas para que la selección española demuestre la solidez adquirida y consolide sus aspiraciones deportivas e institucionales.

El medio resalta que, para Louzán, el trabajo conjunto entre los gestores federativos, el equipo técnico y los jugadores conforma el principal activo de la selección nacional. El presidente concluyó que la combinación de progresos administrativos, eventos internacionales y cohesión deportiva constituirá la base para los próximos desafíos, con la mirada puesta en el Mundial de 2026 y en el futuro del fútbol español en el ámbito global.