Murtra (Telefónica) reconoce conversaciones sobre operaciones de M&A en "cada uno" de sus mercados

Marc Murtra accedió al cargo de presidente de Telefónica el 18 de enero y, en relación a esa llegada, admitió en una entrevista cierta polémica asociada a su nombramiento, atribuyéndola al carácter emblemático de la compañía. Al abordar sus primeros meses al frente, remarcó que suele involucrarse en empresas cuando enfrentan cambios significativos e indicó que orienta sus esfuerzos hacia metas concretas con especial determinación, aunque esto implique decisiones difíciles. De acuerdo con The Times, Murtra ha enmarcado sus recientes actuaciones bajo la intención de fortalecer la posición de la empresa a largo plazo, aun cuando algunas medidas afecten resultados inmediatos.

Según publicó The Times, el presidente de Telefónica aseguró que la compañía mantiene conversaciones sobre eventuales procesos de fusión y adquisición en todos los mercados donde opera. Murtra consideró "seguro suponer que tenemos conversaciones (sobre fusiones y adquisiciones) en todos nuestros mercados", unas declaraciones que reflejan el alcance internacional del análisis estratégico actual de la firma, en medio de un proceso de revisión de estructuras en distintas filiales, en especial las localizadas fuera de Europa.

La reorientación de Telefónica sitúa como prioritarios sus negocios en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, mientras mantiene en marcha la estrategia para abandonar sus operaciones en el resto de América Latina. The Times recordó que, el pasado 4 de noviembre, la empresa anunció un plan estratégico que prevé concentrar esfuerzos en dichos mercados y continuar la desinversión en otros países de la región latinoamericana, con la única excepción de Brasil, donde sigue operando. Este cambio ya se tradujo en operaciones de venta de filiales en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia, consolidando así la salida de la empresa de varias plazas latinoamericanas.

A pesar del avance de este plan, todavía restan por resolverse los casos de México, Venezuela y Chile. La filial venezolana representa una operación compleja debido a la coyuntura política local, mientras que en el caso chileno se conoció recientemente la ruptura del acuerdo entre Entel y América Móvil para realizar de manera conjunta una posible adquisición de la unidad de Telefónica en ese país. Según detalló The Times, ambos candidatos mantienen su interés por separado, lo que abre la puerta a nuevas negociaciones en torno a la filial chilena.

Dentro de sus principales mercados, surgieron informaciones sobre el posible interés de Telefónica en adquirir Vodafone España, actualmente bajo control del fondo británico Zegona. Además, también se consideró el eventual interés por el negocio de Digi, lo que sumaría alternativas para afianzar su posición en el mercado español. El medio británico también reportó que la compañía analiza movimientos similares en Reino Unido, donde se evalúa la adquisición de Netomnia por unos 2.000 millones de libras (alrededor de 2.300 millones de euros). El cierre de esa transacción posicionaría a Telefónica como propietaria del cuarto operador de banda ancha del país.

Además, en el mercado británico, Telefónica opera en alianza con Liberty Global a través de la sociedad conjunta Virgin Media O2 (VMO2). Entre las opciones en análisis, figura la posibilidad de que la empresa española adquiera la totalidad de la participación, comprando así la mitad que ahora controla Liberty. The Times explicó que en mayo de 2026 expiran algunos compromisos de permanencia establecidos al momento de crear la 'joint venture', lo que permitirá a ambas partes vender parcial o completamente su participación en VMO2 a terceros, con el derecho prioritario de compra para ambas. Murtra describió la relación con Liberty como "excelente" y calificó la fusión como un "gran éxito" para ambas partes, según consta en la entrevista publicada por el diario británico.

En Alemania, Telefónica explora el posible acercamiento con 1&1, compañía que hasta agosto de 2023 figuraba entre sus principales clientes mayoristas. The Times consignó que la empresa española evalúa alternativas de integración o adquisición para fortalecer su vínculo con 1&1 y ampliar su presencia en el país germano.

Durante la misma conversación con The Times, Murtra reiteró la importancia de que la Unión Europea actualice y flexibilice su normativa en materia de fusiones y adquisiciones, alegando que esto facilitaría a las empresas del continente ganar tamaño para competir con los grandes operadores tecnológicos estadounidenses y chinos. Esta postura ya había sido expresada en varias ocasiones previas por el ejecutivo, quien considera que la escala resulta determinante para el futuro del sector.

Respecto al plan estratégico impulsado durante su gestión, Murtra defendió su enfoque de eficiencia, que contempla acciones como la reducción de la plantilla mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) para cerca de 6.000 empleados en siete sociedades del grupo, y la reducción del dividendo previsto para 2026 hasta 0,15 euros por acción. De acuerdo con The Times, estas medidas aspiran a generar un ahorro de alrededor de 2.300 millones de euros hasta 2028 y una reducción de costos de 3.000 millones antes de cierre de la década.

El medio británico también detalló los vínculos históricos de Murtra con el PSOE, remontándose a su etapa como jefe de gabinete del Ministro de Industria entre 2006 y 2008 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la reciente entrevista, Murtra afirmó mantener un "gran respeto" por el presidente Pedro Sánchez, a quien definió como amigo, valorando su "habilidad política" y "capacidad para lograr cosas".

Telefónica enfrenta así una fase de transformación con cambios en mercados estratégicos y medidas orientadas a mejorar la competitividad, según el rumbo delineado por Murtra y reportado por The Times.