Los clientes de Mercadona donan 1,6 millones a los Bancos de Alimentos durante la campaña de Gran Recogida

Las 1.589 tiendas de Mercadona que han participado en la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) del 7 al 16 de noviembre, han recaudado un total de 1.693.836 euros gracias a la solidaridad de sus clientes, a los que se suman los 240.500 euros aportados por la compañía

Así, los bancos de alimentos podrán transformar tales aportaciones en unas 1.290 toneladas de productos de primera necesidad (en función del tipo de productos que suelen solicitar), que equivaldrían a más de 16.100 carros de la compra.

Como recuerda Mercadona en un comunicado, la compañía lleva años colaborando con Fesbal en esta iniciativa solidaria y aboga por la modalidad de donación monetaria en caja, ya que permite a los bancos de alimentos "comprar los productos que necesiten, en las cantidades que precisen y en el momento que los necesiten", al disponer de todo un año para canjear la donación.

"De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los bancos de alimentos", destaca el gerente de Acción Social de Mercadona, Jesús Sánchez.

Además, la compañía también apuesta por esta modalidad de donación monetaria porque es "más sostenible", ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, al lograr que la ayuda llegue "antes, mejor y con un menor impacto ambiental".

Asimismo, ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.

Mercadona apuesta también por la progresiva implantación y colaboración a través de las Tarjetas Sociedad, que están activadas con un importe determinado y pueden ser utilizadas en varias compras hasta que el saldo se agote.

