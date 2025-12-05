Agencias

Lando Norris lidera los Libres 1 y da el primer golpe en la lucha por el Mundial

McLaren marcó la pauta en la primera jornada del Gran Premio de Abu Dhabi al conseguir el mejor registro en la sesión inicial, donde la diferencia entre los favoritos fue mínima y las posiciones del Mundial siguen sin definirse

Guardar

Oscar Piastri, piloto de McLaren y tercero en la clasificación general del Mundial de Fórmula 1, no participó en la primera sesión de entrenamientos libres en Abu Dhabi, según publicó la prensa especializada. Pato O’Ward, piloto reserva del equipo británico, ocupó su lugar en la pista, en una jornada que mantuvo la tensión en la definición del campeonato. La noticia principal de la jornada recae en Lando Norris, quien lideró la primera tanda libre del Gran Premio de Abu Dhabi, superando por una diferencia mínima al segundo clasificado, Max Verstappen, según detalló el medio citado.

De acuerdo con la información consignada por los medios deportivos, Lando Norris registró un tiempo de 1:24:485, estableciendo la vuelta más rápida de la sesión inaugural. Norris, que encabeza la clasificación del Mundial con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, consiguió superar al piloto neerlandés por solo 8 milésimas de segundo. La escasa diferencia entre ambos marcó el inicio de un fin de semana decisivo, donde Verstappen busca asegurar su quinto campeonato mundial, tal como detalló el medio.

La sesión estuvo caracterizada por la participación de múltiples pilotos suplentes, nueve en total, una cifra inusual en el calendario. Según reportó la prensa especializada, Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, tomó el lugar de Lewis Hamilton en la escudería Mercedes. En tanto, Fernando Alonso cedió su asiento en Aston Martin al piloto británico Cian Shields, quien finalizó último en la tabla de tiempos de los Libres 1. La práctica permitió observar también la labor de otros jóvenes talentos y reservas, en una pista que tradicionalmente exige adaptabilidad y rendimiento inmediato.

Charles Leclerc, representante de Ferrari y hermano del sustituto Arthur Leclerc, finalizó en la tercera posición de la sesión. Su desempeño lo colocó como uno de los posibles actores para incidir en el resultado del campeonato durante la última cita de la temporada, según reportes de la prensa. Junto a Leclerc, los pilotos oficiales de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, completaron una destacada actuación, situándose en la cuarta y sexta posición, respectivamente, conforme informó el medio.

En el grupo de los diez primeros también figuró Carlos Sainz, quien completó su trabajo con Williams en la novena casilla. Sainz no se vio obligado a ceder su asiento, a diferencia de varios de sus colegas, y completó el listado de los principales contendientes del día. En contraste, la ausencia de Fernando Alonso en esta primera ronda alteró la dinámica habitual de la escudería Aston Martin.

El primer día en Yas Marina reflejó una gran paridad, con nueve pilotos separados por menos de tres décimas de segundo. De acuerdo con la información del medio deportivo, este ajustado margen reforzó la expectativa de una competencia cerrada tanto en la clasificación general como en la definición del título mundial. El rendimiento de los pilotos suplentes, la estrategia de los equipos ante la última fecha, y la presión sobre los principales aspirantes se convirtieron en los ejes temáticos del inicio del fin de semana en Abu Dhabi.

Hasta el momento, la tabla del Mundial muestra a Norris y Verstappen como líderes destacados, pero el protagonismo de Leclerc y la intervención de Mercedes podrían modificar la configuración actual. A la expectativa se suma la posibilidad de que Verstappen consagre su quinto título mundial en esta cita, con pocas décimas separando a los favoritos, tal como señaló la prensa en su cobertura de la jornada inicial.

Temas Relacionados

Lando NorrisFórmula 1Max VerstappenCharles LeclercAbu DhabiMcLarenGran PremioMundialRed BullFerrariEUROPAPRESS

Últimas Noticias

SAE denuncia la infrautilización de los recursos de la sanidad pública para beneficiar a la privada

Tras la publicación de audios donde un directivo privado insta a rechazar casos no lucrativos, el sindicato de técnicos exige medidas urgentes para frenar prácticas que priorizan intereses empresariales y reclaman más inversión en el sistema nacional de salud

SAE denuncia la infrautilización de

Euroairlines firma un acuerdo con AccesRail para vender billetes combinados con transporte terrestre

La aerolínea española anuncia que sus clientes podrán viajar combinando trayectos aéreos y ferroviarios en España e Italia, ampliando así destinos y mejorando alternativas de conexión, según destaca el consejero delegado Antonio López-Lázaro

Euroairlines firma un acuerdo con

Vox señala a PP y PSOE como "auténticos culpables" del estado de la marisma de Doñana por sus "incumplimientos"

El diputado andaluz Rafael Segovia responsabiliza a los partidos mayoritarios por años de promesas incumplidas y denuncias entre administraciones, afirmando que la falta de acción ha agravado los problemas hídricos y económicos para agricultores y entorno natural

Vox señala a PP y

El Ejército de Israel mata a un palestino durante una redada al sur de Nablús, en Cisjordania

Fuentes palestinas reportan que un hombre de 38 años perdió la vida tras recibir disparos de soldados frente a una mezquita en Udala, mientras salía un grupo de fieles, desencadenando enfrentamientos en la zona según autoridades locales

El Ejército de Israel mata

Urtasun ve "blanqueamiento del genocidio" en Eurovisión y celebra que RTVE se retire

El titular de Cultura ha criticado la postura de la organización del famoso certamen musical ante la participación de Israel y respalda la postura española recordando la necesidad de defender los derechos humanos y la paz en todos los ámbitos internacionales

Urtasun ve "blanqueamiento del genocidio"