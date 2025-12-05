Lando Norris lidera los Libres 1 y da el primer golpe en la lucha por el Mundial

Oscar Piastri, piloto de McLaren y tercero en la clasificación general del Mundial de Fórmula 1, no participó en la primera sesión de entrenamientos libres en Abu Dhabi, según publicó la prensa especializada. Pato O’Ward, piloto reserva del equipo británico, ocupó su lugar en la pista, en una jornada que mantuvo la tensión en la definición del campeonato. La noticia principal de la jornada recae en Lando Norris, quien lideró la primera tanda libre del Gran Premio de Abu Dhabi, superando por una diferencia mínima al segundo clasificado, Max Verstappen, según detalló el medio citado.

De acuerdo con la información consignada por los medios deportivos, Lando Norris registró un tiempo de 1:24:485, estableciendo la vuelta más rápida de la sesión inaugural. Norris, que encabeza la clasificación del Mundial con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, consiguió superar al piloto neerlandés por solo 8 milésimas de segundo. La escasa diferencia entre ambos marcó el inicio de un fin de semana decisivo, donde Verstappen busca asegurar su quinto campeonato mundial, tal como detalló el medio.

La sesión estuvo caracterizada por la participación de múltiples pilotos suplentes, nueve en total, una cifra inusual en el calendario. Según reportó la prensa especializada, Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, tomó el lugar de Lewis Hamilton en la escudería Mercedes. En tanto, Fernando Alonso cedió su asiento en Aston Martin al piloto británico Cian Shields, quien finalizó último en la tabla de tiempos de los Libres 1. La práctica permitió observar también la labor de otros jóvenes talentos y reservas, en una pista que tradicionalmente exige adaptabilidad y rendimiento inmediato.

Charles Leclerc, representante de Ferrari y hermano del sustituto Arthur Leclerc, finalizó en la tercera posición de la sesión. Su desempeño lo colocó como uno de los posibles actores para incidir en el resultado del campeonato durante la última cita de la temporada, según reportes de la prensa. Junto a Leclerc, los pilotos oficiales de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, completaron una destacada actuación, situándose en la cuarta y sexta posición, respectivamente, conforme informó el medio.

En el grupo de los diez primeros también figuró Carlos Sainz, quien completó su trabajo con Williams en la novena casilla. Sainz no se vio obligado a ceder su asiento, a diferencia de varios de sus colegas, y completó el listado de los principales contendientes del día. En contraste, la ausencia de Fernando Alonso en esta primera ronda alteró la dinámica habitual de la escudería Aston Martin.

El primer día en Yas Marina reflejó una gran paridad, con nueve pilotos separados por menos de tres décimas de segundo. De acuerdo con la información del medio deportivo, este ajustado margen reforzó la expectativa de una competencia cerrada tanto en la clasificación general como en la definición del título mundial. El rendimiento de los pilotos suplentes, la estrategia de los equipos ante la última fecha, y la presión sobre los principales aspirantes se convirtieron en los ejes temáticos del inicio del fin de semana en Abu Dhabi.

Hasta el momento, la tabla del Mundial muestra a Norris y Verstappen como líderes destacados, pero el protagonismo de Leclerc y la intervención de Mercedes podrían modificar la configuración actual. A la expectativa se suma la posibilidad de que Verstappen consagre su quinto título mundial en esta cita, con pocas décimas separando a los favoritos, tal como señaló la prensa en su cobertura de la jornada inicial.