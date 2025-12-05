La principal milicia anti-Hamás de Gaza confirma la muerte de su líder pero desvincula al grupo palestino

Las milicias gazatíes Fuerzas Populares, apoyadas por Israel y lideradas por Yaser Abu Shabab, han confirmado este jueves la muerte de su líder, con cuyo nombre se identifican, tras ser tiroteado mientras "trataba de resolver una disputa", pero han asegurado que los disparos no fueron del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ya que "son demasiado débiles".

"Con inmenso orgullo y honor, las Fuerzas Populares lloran a su heroico mártir, Yaser Abu Shabab, fundador de las Fuerzas Populares en la Franja de Gaza", reza el comunicado difundido por las milicias en su cuenta de Facebook, confirmando así su fallecimiento tras "ser tiroteado mientras, como era su costumbre, intentaba resolver una disputa" entre miembros de una familia.

Asimismo, han declarado que "no son ciertas las informaciones engañosas" que afirman que la responsabilidad de su muerte sea Hamás, ya que son "demasiado débiles para dañar al comandante en jefe".

El grupo, apoyado por Israel, ha mantenido a lo largo de los últimos meses múltiples enfrentamientos con Hamás, y, tras la muerte de su dirigente, se ha comprometido a "continuar por el mismo camino hasta que el último terrorista sea eliminado del suelo de Gaza y se construya un futuro brillante y seguro para nuestro pueblo, que cree en la paz".

Ante las informaciones de su muerte, Hamás ha publicado un comunicado en su web en el que ha calificado como "inevitable" el final del "traidor" Abu Shabab que, han considerado que "traiciona a su pueblo y a su patria y se conforma con ser instrumentos de la ocupación". "Los actos criminales cometidos por el llamado Yaser Abu Shabab y su banda representaron una flagrante ruptura del orden nacional y social", ha agregado.

Abu Shabab, de 32 años y nacido en Rafá, en el sur del enclave palestino, fue condenado en su momento por las autoridades de Hamás en Gaza por tráfico de drogas pero consiguió escapar de la cárcel en algún momento del comienzo de la guerra de Gaza, según un perfil del portal Middle East Monitor.