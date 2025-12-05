La 'Nvidia china' se dispara un 425% en su debut en la Bolsa de Shanghái

La cotización de Moore Threads Technology en la Bolsa de Shanghái alcanzó un máximo intradía de 688 yuanes, lo que representó un incremento del 502% respecto al valor inicial establecido en su salida a bolsa. Al cierre de la jornada, las acciones terminaron en 600,5 yuanes, con una subida final del 425,46%. Según informó el medio, esta salida al mercado permitió a la empresa levantar 8.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 970 millones de euros, en una oferta pública de venta en la cual se pusieron en circulación 70 millones de títulos. El fuerte debut bursátil ha sido interpretado como una muestra significativa de respaldo inversor, pese a las presiones regulatorias externas.

De acuerdo con la información publicada, Moore Threads Technology es conocida en el mercado como la 'Nvidia china' por su especialización en el desarrollo de procesadores gráficos, y por haber sido fundada en 2020 por Zhang Jianzhong, un antiguo directivo de Nvidia. El nombre de la empresa y de su fundador han despertado gran atención en el sector tecnológico asiático y mundial, especialmente porque la compañía busca posicionarse como un actor clave en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico dentro de China, un segmento dominado en gran parte por empresas extranjeras.

Tal como detalló la fuente, la operación de salida a bolsa de Moore Threads Technology se produjo en un contexto en el cual la firma enfrenta restricciones impuestas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. En 2023, la compañía fue incluida en la 'Lista de Entidades' elaborada por esa dependencia, una clasificación que limita el acceso de las empresas chinas a tecnologías originadas en Estados Unidos con el objetivo de restringir la transferencia de know-how y componentes estratégicos. La inclusión en dicha lista ha supuesto dificultades adicionales para el fabricante, que depende en parte de componentes y tecnologías estadounidenses para el desarrollo de sus productos.

El medio explicó que el primer precio de cotización de Moore Threads Technology alcanzó los 650 yuanes por acción, situándose un 468% por encima del precio de 114,28 yuanes fijado en la oferta pública inicial. A lo largo de la sesión, la volatilidad fue elevándose a medida que el valor máximo tocó los 688 yuanes, para estabilizarse posteriormente. El incremento experimentado desde el precio de la salida a bolsa hasta el cierre fue del 425,46%. Este rendimiento superó ampliamente las expectativas de analistas y ha generado un notable interés tanto en la comunidad financiera como entre empresas tecnológicas explícitamente chinas.

Moore Threads Technology vendió en la operación 70 millones de acciones ordinarias, lo que permitió recaudar una suma considerable para financiar sus futuras operaciones y expansión. De acuerdo con la información aportada por el medio, el objetivo de la compañía pasa por continuar el desarrollo de sus propias tecnologías de procesamiento gráfico, con el fin de reducir la dependencia de soluciones extranjeras ante el contexto de crecientes restricciones y rivalidades geopolíticas.

Expertos del sector citados por el medio resaltan que la creación de Moore Threads Technology forma parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer las capacidades tecnológicas nacionales. El impulso por la independencia tecnológica en China se ha intensificado tras la imposición de controles y sanciones internacionales que afectan a empresas locales, en particular aquellas cuya actividad se enmarca dentro de sectores considerados estratégicos, como el diseño y manufactura de chips avanzados.

El debut en bolsa de Moore Threads Technology se ha convertido en una de las OPV más destacadas para un fabricante tecnológico chino en los últimos tiempos, no solo ante la magnitud del crecimiento bursátil registrado, sino también por el contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos que afectan directamente a sus negocios. El nombre de Zhang Jianzhong, fundador y exejecutivo de Nvidia, ha sido resaltado por diferentes observadores por su conocimiento del sector y su capacidad para dirigir una empresa en un entorno de restricciones internacionales.

De acuerdo con el medio, la recaudación de 8.000 millones de yuanes servirá para financiar nuevos proyectos y potenciar la autonomía tecnológica de Moore Threads Technology en el desarrollo de GPU, un campo vital en sectores como la inteligencia artificial, los videojuegos y la computación científica. Las autoridades chinas y organismos reguladores han seguido de cerca el desarrollo y expansión de la compañía, valorando su potencial para nutrir a la industria nacional con alternativas tecnológicas propias ante las dificultades de acceso a recursos del extranjero.

El recorrido mostrado por el valor de la empresa durante la jornada inaugural refleja un respaldo considerable de parte de inversores institucionales y minoristas. El medio remarcó que este salto bursátil posiciona a Moore Threads Technology como uno de los referentes emergentes en la industria china de semiconductores, en un momento en que el país promueve la inversión en segmentos tecnológicos considerados prioritarios.

La empresa ha señalado que su estrategia futura pasa por consolidar su presencia en el mercado nacional y avanzar en el desarrollo de productos que puedan competir tanto en China como en mercados internacionales, a pesar de los obstáculos generados por las recientes restricciones estadounidenses. La relación de Moore Threads Technology con Nvidia, a partir de la experiencia de su fundador, ha motivado comparaciones recurrentes entre ambas empresas, particularmente en lo referido a los desafíos que afrontan en cuanto al acceso a tecnología y materiales avanzados.

Según recopiló el medio, la inclusión de Moore Threads Technology en la 'Lista de Entidades' del Departamento de Comercio de Estados Unidos en 2023 significó que la compañía necesita buscar alternativas dentro del ecosistema tecnológico chino para suplir aquellos componentes afectados por la restricción. Este giro ha acelerado procesos de investigación y desarrollo internos para alcanzar una mayor independencia tecnológica.

El avance logrado por Moore Threads Technology en su debut bursátil en Shanghái ha sido interpretado por distintos analistas chinos como una respuesta simbólica frente a las limitaciones impuestas por autoridades estadounidenses. El crecimiento en la cotización y el volumen de recursos obtenidos abren nuevas posibilidades para la compañía en la carrera por consolidar la industria doméstica de semiconductores, tal como publicó el medio. El respaldo recibido por la empresa subraya el interés creciente del mercado chino por apoyar proyectos que contribuyan a fortalecer la autosuficiencia tecnológica del país.