Koldo Mitxelena de San Sebastián acoge el martes una charla-concierto sobre la diáspora colombiana

Las historias de quienes integran la diáspora colombiana en Gipuzkoa serán abordadas este martes en el Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián, en el marco de una jornada que pondrá en primer plano experiencias de inclusión, cultura y ciudadanía activa. El evento combinará conversación, intercambio intergeneracional y música tropical, en un esfuerzo impulsado por la Diputación Foral para promover la diversidad y visibilizar la contribución de las comunidades migrantes al tejido social de la provincia. Según lo reportó la propia Diputación, la actividad se integra en el programa “Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas”, diseñado para “escuchar, visibilizar y dar espacio a las voces de personas y comunidades que viven en Gipuzkoa y forman parte activa de ella”.

De acuerdo con la información difundida por la institución foral, el programa persigue el objetivo de fortalecer la convivencia y la creatividad entre diferentes colectivos mediante el reconocimiento y la puesta en valor de sus aportaciones. Goizane Álvarez, diputada foral de Cultura, remarcó que la intención del proyecto pasa por “seguir construyendo una Gipuzkoa plural, abierta y consciente de la riqueza de quienes la habitan”. Álvarez añadió: “Escuchar y acompañar a las comunidades que encuentran aquí su hogar es una responsabilidad colectiva. Las experiencias compartidas dentro de este proyecto nos muestran cómo la cultura es un espacio de encuentro, de cuidados y de ciudadanía activa”, según consignó la Diputación.

El encuentro de este martes, bajo el título “Voces que tejen territorio”, explorará el trabajo cultural llevado adelante por Ecocrea, una asociación formada por personas de la diáspora colombiana que, tal como explicitó la Diputación Foral, se dedica a fortalecer la identidad, la creatividad y la participación ciudadana de la comunidad asentada en Gipuzkoa, adoptando una perspectiva actualizada y plural de dichas dinámicas.

La programación se organizará en varias etapas. El primer diálogo, titulado “Raíces en Movimiento”, estará protagonizado por Isabel Muñoz, presidenta de Ecocrea. En esa sesión, Muñoz presentará las líneas principales de la pedagogía comunitaria implementada por la asociación en distintos contextos del territorio guipuzcoano. Según precisaron fuentes de la organización, el objetivo es mostrar cómo estos procesos educativos y artísticos aportan a la integración efectiva de la comunidad colombiana, incidiendo tanto en la formación individual como en el fortalecimiento del sentido colectivo.

A continuación, se prevé una conversación intergeneracional con la intervención de representantes de distintos proyectos vinculados a Ecocrea. Smith y Paloma, integrantes de la iniciativa “Jóvenes que Tejen Territorio”, junto con Adriana y María, participantes en “Tejiendo Raíces”, darán cuenta de sus trayectorias, resaltando el valor de los espacios que han posibilitado el desarrollo de sus voces y el ejercicio del liderazgo dentro de la comunidad. Según informaciones de la Diputación Foral, estos testimonios ilustrarán los efectos concretos que la asociación ha tenido en la consolidación de una identidad comunitaria activa y participativa.

La sesión cerrará con la actuación musical de Río Cumbia, una agrupación reconocida por fusionar estilos tropicales con ritmos folclóricos y propuestas contemporáneas. El medio organizador explicó que la inclusión de música en la jornada se concibe como un puente cultural, capaz de conectar experiencias diversas y generar un ambiente propicio para el reconocimiento mutuo.

El evento se desarrollará íntegramente en español y dará inicio a las 19:00 en el Salón de Actos del Convento Santa Teresa, actual sede del Koldo Mitxelena Kulturunea. La organización detalló que el acceso está orientado a público diverso, con especial énfasis en facilitar el encuentro entre generaciones y colectivos de distintos orígenes.

Durante la presentación del programa general de “Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas”, los responsables subrayaron la importancia de impulsar dinámicas que permitan a las personas migrantes no solo integrarse socialmente, sino también influir de manera propositiva en la vida cultural del territorio. El medio foral indicó que actividades como la charla-concierto seleccionada buscan reflejar la capacidad transformadora de la cultura en el ámbito local, y cómo el reconocimiento de las experiencias migrantes contribuye a la cohesión y al desarrollo colectivo.

La asociación Ecocrea, según destacaron sus representantes, basa su labor en un enfoque inclusivo y participativo, propiciando espacios donde la comunidad colombiana puede fortalecer sus lazos internos y, a la vez, abrirse al diálogo con otras realidades. La Diputación remarcó el papel de estos proyectos en el fomento de la creatividad y la participación, atribuyendo a la diversidad cultural un papel central en la construcción del presente y futuro de Gipuzkoa.

El medio organizador insistió en que este tipo de iniciativas suponen un avance en la generación de redes de apoyo y colaboración tanto para quienes llegan desde el extranjero, como para la sociedad receptora. Así, la jornada que tendrá lugar en San Sebastián este martes se posiciona, según consignó la administración foral, como un espacio tanto para el intercambio de experiencias vitales como para la celebración de expresiones artísticas que encuentran eco en distintas generaciones y contextos.