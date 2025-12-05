Agencias

El presidente y CEO de Salesforce confirma que estudia renombrar la compañía como Agentforce

El presidente y consejero delegado de la firma estadounidense de software Salesforce, Marc Benioff, ha confirmado este viernes que está estudiando renombrar la compañía para que pase a llamarse Agentforce.

Según ha desvelado durante una entrevista con 'Business Insider', el cambio obedecería a la intención de la multinacional de hacer patente el viraje de la estrategia de negocio de la computación en la nube hacia la IA agéntica.

Salesforce podría optar por el nombre de su software de IA Agentforce para rebautizar toda la empresa en línea con lo ya hecho con ciertos elementos, como la redenominación de las 'ventas' como 'ventas Agentforce' en la presentación de sus últimos resultados trimestrales.

En este sentido, Salesforce registró unas ganancias de 2.086 millones de dólares (1.791 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, finalizado el 31 de octubre, lo que supuso un 36,6% más que las obtenidas doce meses atrás.

En lo referido al dato acumulado para los nueve primeros meses, se anotaron unos beneficios de 5.514 millones de dólares (4.733 millones de euros), un 22,8% más. Además, se elevaron previsiones tanto para el cuarto trimestre como para el conjunto del ejercicio.

