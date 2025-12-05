Agencias

El Ejército de Israel mata a un palestino durante una redada al sur de Nablús, en Cisjordania

El Ejército de Israel ha matado a un palestino durante una redada al sur de la ciudad cisjordana de Nablús, según han denunciado las autoridades palestinas, que han indicado que el hombre ha sido tiroteado cerca de una mezquita.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha señalado que el fallecido es Bahaa Abdulrahman Rashed, de 38 años, mientras que fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que fue tiroteado por las tropas israelíes durante una redada en la localidad de Udala.

Así, han afirmado que los militares irrumpieron en el centro de la localidad y la antigua mezquita, donde realizaron disparos y lanzaron gases lacrimógenos cuando un grupo de fieles abandonaba el lugar, lo que derivó en enfrentamientos, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.

