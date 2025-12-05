Agencias

El Ejército de EEUU felicita a Siria por desarticular una red de contrabando de armas para Hezbolá

Estados Unidos reconoce públicamente el papel de las autoridades sirias en la interrupción de rutas ilícitas hacia grupos armados extranjeros, destacando la importancia de la colaboración regional para frenar el flujo de armamento y contener la influencia de milicias en Oriente Próximo

El resultado de la reciente operación siria incluyó la muerte de una persona presuntamente vinculada a la red de tráfico de minas antipersona dirigidas a Hezbolá, según informó la prensa internacional. Esta acción, ejecutada por las fuerzas de seguridad en la zona de Yebé, cerca de Damasco, implicó la incautación de varios cargamentos de armamento considerados de alto riesgo y destinados al grupo chií libanés. Las autoridades continúan investigando la posible participación de otros individuos en la estructura desmantelada y han asegurado que el material decomisado permanece bajo custodia, a la espera de medidas adicionales basadas en acuerdos internacionales, reportó el medio que cubrió la noticia.

El reconocimiento público de parte de Estados Unidos se realizó tras esa intervención. De acuerdo con la información aportada por el medio, el jefe del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), Brad Cooper, emitió una declaración oficial en la que extendió felicitaciones al gobierno sirio: “Felicidades a las fuerzas de seguridad sirias por la reciente interceptación de múltiples cargamentos de armas, que estaban destinados a Hezbolá”. Cooper recalcó que el éxito de la operación constituye un ejemplo de los esfuerzos regionales enfocados en limitar el suministro militar hacia grupos considerados como una amenaza para la estabilidad en Oriente Próximo.

Tal como publicó el medio, la felicitación norteamericana surge en un contexto donde Estados Unidos y sus aliados subrayan la necesidad de frenar el avance militar de entidades como Hezbolá, argumentando que su actividad armada afecta los equilibrios políticos de la región. Cooper expuso que ese objetivo cuenta con el respaldo de varias naciones orientadas a preservar la seguridad, frente a redes ilícitas que frecuentemente alteran la dinámica local y transfronteriza.

La operación siria se desarrolló a partir de información de inteligencia sobre una ruta activa de contrabando hacia grupos armados extranjeros, detalló la publicación. Durante la intervención policial, los efectivos incautaron armamento diverso, destacándose las minas antipersona. Dicha actuación se inscribe en un escenario de tensión persistente, en el cual el desmantelamiento de canales logísticos para el traslado de armas requiere coordinación entre las fuerzas nacionales y regionales.

Según consignó el medio, la declaración del Mando Central no solo reconoció la eficacia de las fuerzas sirias, sino que buscó enviar un mensaje internacional en el sentido de que los avances en el combate al tráfico de armas tienen repercusiones en la capacidad operativa de las milicias extranjeras. Además, destacó que la comunidad global observa y valora estas acciones por su contribución a la reducción de riesgos de enfrentamientos armados.

La nota amplía que el enfrentamiento con las redes destinadas a dotar de armas a Hezbolá representa un compromiso recurrente tanto para Siria como para otros socios de Estados Unidos en la zona. Referentes estadounidenses consideran estos operativos como ejemplo de estrategias conjuntas aplicables en el futuro para limitar el poder de organizaciones no estatales.

El resultado de la operación llevó a una evaluación internacional sobre sus efectos en el flujo de armas dentro de la región y sobre la capacidad de las milicias de Hezbolá. El material decomisado sigue bajo custodia siria, y se anticipa la coordinación de medidas adicionales conforme a la legislación y los acuerdos vigentes señalados por el mismo medio periodístico.

En el cierre del reporte del Mando Central citado por el medio, la cooperación regional persiste como una herramienta fundamental en la protección de la población civil y en la reducción de probabilidades de escalada de conflictos en Oriente Próximo.

