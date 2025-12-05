Agencias

Bielorrusia traslada su preocupación al OIEA por el reciente incendio en la central nuclear de Ignalina

El viceministro de Exteriores bielorruso, Igor Sekreta, ha trasladado al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, su preocupación por el reciente incendio registrado en la central nuclear de Ignalina, ubicada en Lituania y cercana a la frontera con Bielorrusia.

Sekreta ha señalado ante Grossi las "posibles consecuencias transfronterizas" que pueden tener tales sucesos y ha enfatizado "la importancia de garantizar la transparencia y el intercambio oportuno de información en materia de seguridad nuclear", según ha indicado el Ministerio de Exteriores bielorruso en un comunicado.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Bielorrusia explicó, tras recibir una respuesta de la parte lituana a su consulta sobre el incidente el pasado 25 de noviembre, que el incendio se originó en la planta de procesamiento primario de residuos radiactivos, si bien no hubo fugas ni heridos.

Las autoridades de Lituania se comprometieron a desmantelar la central nuclear de Ignalina y los dos reactores nucleares de diseño soviético que tienen estas instalaciones, ubicadas cerca de la ciudad de Visaginas, como parte del acuerdo de adhesión a la Unión Europea en 2004.

Como "acto de solidaridad" y "reconociendo la excepcional carga financiera que conlleva", la Unión Europea ha destinado 552 millones de euros en el presupuesto 2021-2027 a proporcionar asistencia adecuada para el proceso de desmantelamiento. La central nuclear de Ignalina cerró en 2009.

EuropaPress

