Durante el acto conmemorativo del Día de la Constitución celebrado en la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso reafirmó que en la Comunidad de Madrid ningún ciudadano queda sin atención sanitaria a las puertas de un hospital y todas las personas reciben asistencia sin distinciones económicas. En sus palabras, todas las personas son atendidas “en igualdad de condiciones sin la Visa por delante”. Con este énfasis en la universalidad y equidad del sistema de salud madrileño, la presidenta regional introdujo el anuncio de que se tomarán medidas frente a cualquier irregularidad detectada en el Hospital de Torrejón.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Díaz Ayuso declaró este viernes que la Comunidad de Madrid actuará “con contundencia” ante cualquier mala práctica que pueda identificarse en el centro sanitario de Torrejón. La presidenta subrayó que “cualquier mala práctica será erradicada”, fijando así una postura firme ante posibles irregularidades en el funcionamiento asistencial, administrativo o de gestión en el hospital madrileño.

Durante su discurso, Ayuso recalcó que la actuación del gobierno regional se basará en la obtención de la información necesaria, insistiendo en que no habrá contemplaciones y las acciones responderán a criterios de responsabilidad y coherencia. Según informó la fuente, la presidenta remarcó que estas decisiones se adoptarán tanto en el presente como en el futuro, siempre para salvaguardar el buen funcionamiento del sistema sanitario y los derechos de sus usuarios y trabajadores: “Ahora y siempre en defensa del sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños”.

Ayuso también puntualizó que ni los profesionales sanitarios ni los pacientes serán objeto de diferencias en el trato, ya sea por razones comerciales o cualquier otro interés ajeno a la prestación sanitaria. El medio reportó que la presidenta manifestó que este principio de imparcialidad ha sido una preocupación constante para el gobierno regional. Además, sostuvo que la administración no dudará en actuar con la fuerza necesaria cuando la situación así lo requiera: “No dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad”, señaló.

La intervención de Díaz Ayuso incluyó un llamado a la ciudadanía para depositar la máxima confianza en los profesionales del Hospital de Torrejón. Según consignó la fuente, la presidenta reiteró el compromiso de que la Comunidad de Madrid no dejará a nadie atrás en su acceso a la sanidad. En ese sentido, insistió en que lo fundamental de su gestión es responder únicamente a Madrid, al bienestar de sus ciudadanos y a la preservación de la vida y la salud en el ámbito regional.

El medio también detalla que Díaz Ayuso remarcó la independencia del gobierno autonómico frente a presiones externas, asegurando que “somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida”. Este mensaje pretendió reforzar la idea de que las acciones del Ejecutivo regional están orientadas exclusivamente a proteger los intereses de los madrileños, desmarcándose de cualquier motivación ajena a la salud pública.

Finalmente, en el contexto de su intervención institucional, la presidenta reiteró que se garantizarán condiciones de igualdad en la atención a usuarios y trabajadores del sistema madrileño. De acuerdo con la información recogida por el medio, el mensaje de Ayuso subrayó la voluntad de extremar la vigilancia y asegurar una gestión sanitaria fundamentada en la transparencia, la equidad y la firmeza en la respuesta ante cualquier anomalía que pueda surgir en el Hospital de Torrejón u otras instituciones de la red sanitaria regional.