AMP. El central español Eric Garcia renueva con el Barça hasta 2031

“El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Eric Garcia han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031”, comunicó la entidad en un anuncio oficial que detalló el acto de firma para el jueves 11 de diciembre. El club catalán confirmó la extensión del vínculo, que se encontraba vigente hasta junio de 2026, en respuesta al desempeño y compromiso que el central ha mostrado desde su llegada y a su integración al proyecto deportivo dirigido por Hansi Flick y gestionado por Deco.

Según informó el propio FC Barcelona, el acuerdo definitivo con Eric Garcia consolida la apuesta de la dirección y el cuerpo técnico por un futbolista formado en La Masia, la cantera azulgrana. La renovación implica que el central de Martorell continuará en el club durante siete años, reforzando la estructura defensiva y sirviendo de ejemplo para los jugadores jóvenes que transitan las categorías inferiores. El club destacó que el rendimiento, madurez y el nivel de compromiso del defensa han resultado clave para esta decisión.

El medio atribuyó a la entidad barcelonista la celebración por mantener a Garcia, valorando no solo su rendimiento sobre el campo, sino también su repercusión en el vestuario. “Con esta renovación, el FC Barcelona reafirma su apuesta por un futbolista formado en La Masia y que es un ejemplo para los canteranos”, sostuvo el comunicado oficial. Además, el club aseguró que Garcia continuará aportando “talento, liderazgo y estabilidad” al equipo que actualmente lidera Flick en el banquillo.

Durante la temporada actual, el central disputó todos los encuentros oficiales, completando 15 partidos en LaLiga EA Sports y marcando un gol, además de registrar una asistencia. En el ámbito internacional, participó en cinco encuentros de la Champions League. En total, acumuló 1.510 minutos en el terreno de juego, con una media de 75,5 minutos por encuentro y fue titular en 17 oportunidades, según detalló el medio.

En una conferencia de prensa reproducida por el club, el entrenador Hansi Flick explicó la progresión del jugador, recordando sus etapas de recuperación tras las lesiones sufridas al principio de su trayectoria con el equipo. “Pero al final siempre ha sido un jugador absolutamente profesional. Para mí, cuando se quiere ser un líder, es importante ser profesional y disciplinado”, afirmó Flick. El técnico insistió en el papel solidario y polivalente de Garcia, quien ocupó distintas posiciones tanto en la defensa como en el mediocampo y asumió responsabilidades en el banquillo cuando así lo requirió el equipo.

El presidente Joan Laporta encabezará el acto de la firma oficial en la sede del club y, posteriormente, Eric Garcia comparecerá ante los medios, informó el propio FC Barcelona. Esta ceremonia marcará la formalización de un proceso de negociación que, de acuerdo con la entidad blaugrana, refuerza el proyecto centrado en valores formativos y deportivos.

En el comunicado publicado, la institución resaltó que esta renovación representa “buenas noticias para él, para el club y para todos”, remarcando la identificación del defensor con la causa azulgrana: “Ama a este club y vive para él”, concluyó Flick ante la prensa, según citó el medio. La continuidad de Eric Garcia se enmarca en la política de consolidar un núcleo de jugadores formados en la cantera, cuya contribución trasciende el ámbito deportivo e influye en la cohesión y la cultura interna de la plantilla.