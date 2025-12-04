Telefónica propone bajar un 5% la afectación del ERE en tres filiales y los sindicatos lo ven "insuficiente"

Telefónica ha propuesto reducir en un 5% la afectación en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A --tres de las siete filiales afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) en negociación--, una oferta que los sindicatos han tildado de "insuficiente".

El motivo es que ese porcentaje de disminución del ERE seguiría siendo insuficiente para evitar la aplicación de despidos forzosos en las mencionadas sociedades en un contexto en el que lo sindicatos abogan por que el proceso se cubra de forma íntegra con salidas voluntarias.

La propuesta de reducir en un 5% la afectación supondría que los despidos en Telefónica Global Solutions se situaría en 133 (frente a las 140 iniciales), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 221 salidas (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A bajaría a 359 (378 al comienzo de las negociaciones).

"Desde UGT consideramos que esta reducción es totalmente insuficiente y continúa muy alejada de un posible escenario de acuerdo. Además, insistimos en explorar alternativas como la movilidad funcional dentro del grupo, evitando que el despido sea la única salida planteada", ha destacado el sindicato en un comunicado.

En el marco de la negociación del ERE en estas tres filiales, la empresa ha propuesto actualizar los tramos de indemnización a una renta del 68% del salario regulador hasta los 63 años y de un 38% a partir de entonces.

"Valoramos que la empresa atienda parcialmente nuestra petición de elevar los porcentajes, pero consideramos que los márgenes aún deben mejorar ya que el esquema salarial en las GBUs hace que estos porcentajes sean poco atractivos. Igualmente, reclamamos actualizar la base reguladora al pasar al segundo tramo, evitando así pérdidas significativas", ha destacado UGT.

Además, la empresa propone mantener el criterio de contar con al menos 15 años de antigüedad en la empresa para acogerse al ERE, si bien los sindicatos han solicitado eliminarlo dado que, a su juicio, "dificulta" la adscripción voluntaria.

"Para UGT, la afectación debe limitarse exclusivamente a las prejubilaciones voluntarias. Lo trasladado por la empresa está, hoy por hoy, muy lejos de un acuerdo posible. Asimismo, reivindicamos que las indemnizaciones incorporen cantidades adicionales que fomenten realmente la voluntariedad", ha agregado.