Raquel Bollo se pronuncia sobre los rumores de romance de su hijo Manuel Cortés y Gloria Camila

Semanas después de que Gloria Camila confirmase su ruptura con Álvaro García a su regreso de 'Supervivientes All Stars' al darse cuenta de que en estos momentos no quiere tener pareja, han surgido rumores de que la hija de José Ortega Cano estaría ilusionada con un rostro muy conocido de nuestro país: Manuel Cortés Bollo.

"Me parece una familia maravillosa, pero siempre se me relaciona con los mismos. La relación con Álvaro la dejo por otras cosas, con Manuel no hay nada más que una amistad. Hemos hablado pero no le he visto desde antes de irme a Honduras, tenemos amistad desde hace mucho" ha asegurado la colaboradora en su reaparición en 'El tiempo justo'.

A la misma hora que Gloria desmentía rotundamente su idilio con Manuel en televisión, Raquel Bollo asistía en la antigua Fábrica de Artillería de Sevilla a un homenaje a los diseñadores Victorio & Lucchino por sus 40 años de trayectoria en el mundo de la moda y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la hija de Rocío Jurado se convierta en su "nuera".

"Yo me llevo con Gloria súper bien. Me parece una niña maravillosa. Hemos coincidido también precisamente en muchas cosas de moda, y compartimo, a veces platós. me parece una niña es súper entrañable, la verdad. Pero por qué teneis la manía de encajarme a mí una nuera y a la chiquilla una suegra. Vamos a ver, cada uno que haga lo que quiera con su vida" ha opinado, asegurando que aunque su hijo esté con alguna chica "dejarle de poner la etiqueta de nuera porque nuera se tiene que tener una relación de tiempo".

Muy sincera, Raquel y dejando claro que no tiene ni idea de si Manuel está interesado en Gloria Camila o no, la tertuliana ha echado balones fuera cuando la prensa le ha preguntado si le gustaría tenerla como nuera: "Me gustaría cualquier persona que respete a mi hijo, que mi hijo la respete a ella, que le haga feliz, y como yo digo, la persona que él escoja es la persona que él quiere. Y la que le haga feliz a él, le tiene que hacer feliz a él, no a mí. Y haciéndole feliz a él, ya me hace feliz a mí". "Pero hasta donde yo sé son amigos" ha zanjado.

Cambiando de tema, la diseñadora anunciaba hace un mes, coincidiendo con su 50 cumpleaños, su compromiso matrimonial con su pareja desde hace 8 años, Mariano. Y como ha confesado todavía no ha empezado con los preparativos. "Todavía con absolutamente nada porque tengo muchas cosas antes. Estamos con la colección flamenca y ahora mismo tengo puesta la cabeza en eso" ha reconocido, dejando en el aire si su idea es darse el 'sí quiero' en verano o en invierno.