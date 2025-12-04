Principales titulares de los periódicos para el viernes 5 de diciembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El hospital de Torrejón ordenó reutilizar material de un solo uso"

-- "España renuncia a ir a Eurovisión tras la admisión de Israel"

EL MUNDO

-- ""La transición será ordenada y Venezuela será la envidia del planeta""

-- "Mujeres del PSOE se rebelan contra Ferraz por Salazar"

ABC

-- "El 'Pollo' Carvajal revela un sistema digital chavista para manipular elecciones en todo el mundo"

-- ""¿Del caso Salazar tampoco se enteró Sánchez?""

LA RAZÓN

-- "Las víctimas del exasesor de Sánchez se elevan ya a cuatro"

-- "Nuevo aval del presidente al plan de Rabat en el Sáhara a cambio de nada"

LA VANGUARDIA

-- "El PSOE pacta con PP y Junts subir las penas a los multirreincidentes"

-- "La UE aclara que España no necesita su permiso para sacrificar a los jabalíes"

EL PERIÓDICO

-- "Empieza la batalla extremeña"

-- "La UE circunscribe la zona de peste porcina a 91 municipios"