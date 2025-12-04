Agencias

Principales titulares de los periódicos para el viernes 5 de diciembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El hospital de Torrejón ordenó reutilizar material de un solo uso"

-- "España renuncia a ir a Eurovisión tras la admisión de Israel"

EL MUNDO

-- ""La transición será ordenada y Venezuela será la envidia del planeta""

-- "Mujeres del PSOE se rebelan contra Ferraz por Salazar"

ABC

-- "El 'Pollo' Carvajal revela un sistema digital chavista para manipular elecciones en todo el mundo"

-- ""¿Del caso Salazar tampoco se enteró Sánchez?""

LA RAZÓN

-- "Las víctimas del exasesor de Sánchez se elevan ya a cuatro"

-- "Nuevo aval del presidente al plan de Rabat en el Sáhara a cambio de nada"

LA VANGUARDIA

-- "El PSOE pacta con PP y Junts subir las penas a los multirreincidentes"

-- "La UE aclara que España no necesita su permiso para sacrificar a los jabalíes"

EL PERIÓDICO

-- "Empieza la batalla extremeña"

-- "La UE circunscribe la zona de peste porcina a 91 municipios"

Últimas Noticias

El Pentágono asegura que Irán "tardará dos años" en recuperar sus capacidades nucleares

Expertos del Departamento de Defensa advierten que la infraestructura atómica iraní quedó inutilizada tras los bombardeos de junio, estimando que el país enfrentará una interrupción de por lo menos veinticuatro meses para alcanzar sus niveles previos

El presidente checo nombrará este martes a Babis tras la polémica por el conflicto de intereses

Venezuela rechaza la venta de acciones de la matriz de la petrolera venezolana Citgo a un fondo de EEUU

El Ejecutivo de Caracas considera ilegal la subasta impuesta en tribunales estadounidenses para transferir el control de PDV Holding a capital de ese país, acusa a Washington de "expoliación" y promete acciones para proteger intereses nacionales

Níger inicia acciones legales contra el gigante francés Orano por el almacenamiento de residuos nucleares

El Ejecutivo de Níger acusa a una multinacional francesa de violar normas nacionales por desechar elementos tóxicos, sosteniendo que esa conducta implica una amenaza severa para el entorno, la salud y la vida social de comunidades afectadas

Rusia, China e Irán piden evitar sanciones y amenazas a Teherán por la cuestión nuclear

Tras el vencimiento del respaldo legal internacional al acuerdo nuclear con Irán, diplomáticos de Pekín, Moscú y Teherán alertan sobre el riesgo de agravamiento regional si se recurre a restricciones no consensuadas en lugar de buscar alternativas políticas multilaterales

