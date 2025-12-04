Los sindicatos convocan una huelga indefinida para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales

Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, afirmó que el Ministerio de Sanidad se ha mostrado contrario a hacer concesiones para aprobar un Estatuto Marco integrador, después de casi tres años de negociaciones. En declaraciones recogidas por diversas organizaciones sindicales y difundidas por la secretaria, se remarcó la falta de predisposición del Gobierno para consensuar un marco normativo que abarque a la totalidad de los profesionales sanitarios, sin establecer privilegios entre los distintos colectivos. Según informó el medio, este desacuerdo ha sido el principal detonante de la convocatoria de huelga indefinida que iniciará el 27 de enero.

De acuerdo con lo informado por los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, la protesta indefinida afectará a todos los profesionales del ámbito sanitario, en respuesta directa al rechazo del Ministerio de Sanidad a pactar un nuevo Estatuto Marco orientado a mejorar las condiciones laborales del sector. El anuncio fue realizado durante la jornada del jueves, tras la reunión de las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación, tal como recogió la cobertura difundida por los convocantes.

Según publicó la fuente, la movilización no establece una fecha de conclusión, lo que implica que continuará hasta que se produzca un cambio sustancial en la postura del Ministerio. La convocatoria incluye paros cada martes, con el objetivo de intensificar la presión sobre las autoridades sanitarias nacionales. La falta de acuerdo ha motivado la decisión de las organizaciones sindicales de recurrir a medidas de fuerza, tras considerar agotadas las negociaciones formales abiertas desde hace casi tres años.

El medio detalló que, desde la perspectiva de los sindicatos, la negativa del Ministerio a alcanzar un consenso supone la ausencia de avances hacia un estatuto “justo, útil y beneficioso” para todo el personal sanitario. Las organizaciones afirman que se requiere una normativa que garantice condiciones laborales equitativas, suprimiendo diferencias y beneficios particulares entre los diversos colectivos profesionales que componen el sistema de salud.

De acuerdo con la información difundida, una de las principales preocupaciones de los convocantes reside en la prolongación del actual marco laboral, que consideran insuficiente para atender la realidad actual de los trabajadores sanitarios. Los representantes sindicales sostienen que la actualización del Estatuto Marco resulta imprescindible para adecuar las condiciones laborales a los nuevos desafíos del sector, mejorando tanto la protección de los derechos profesionales como la prestación de servicios a la ciudadanía.

El conflicto se enmarca en un periodo prolongado de negociación, durante el cual los sindicatos han reivindicado de forma reiterada un diálogo efectivo con el Gobierno. Según expresó Begoña Ballell y recogió el medio, no existe disposición por parte del Ministerio de Sanidad para alcanzar un acuerdo que satisfaga las demandas de la totalidad de los profesionales sanitarios. Esta situación ha fortalecido la unidad entre los distintos sindicatos con representación en la mesa de negociación, quienes hicieron un llamado a la participación de todos los trabajadores del sector en la protesta indefinida.

Según consignó el medio, los portavoces de las distintas organizaciones sindicales han asegurado que la huelga responde a la necesidad de garantizar estabilidad y condiciones dignas para todos los profesionales, frente a un Ministerio que, afirman, ha bloqueado las propuestas presentadas por los representantes de los trabajadores. Los sindicatos advirtieron sobre las consecuencias de mantener el marco normativo vigente, destacando el riesgo de perpetuar desigualdades y la dificultad de resolver problemáticas estructurales que afectan tanto a personal de base como a colectivos especializados.

La convocatoria a la huelga cuenta con el respaldo de los principales gremios del sector, quienes han solicitado al Gobierno reanudar las conversaciones y reconsiderar su postura sobre la elaboración de un nuevo Estatuto Marco. Según resaltaron SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde en la convocatoria, el mantenimiento de la protesta dependerá de la respuesta del Ministerio de Sanidad ante las peticiones sindicales. Durante las primeras jornadas de protesta, tanto los sindicatos como los trabajadores participantes evaluarán los resultados y posibles acciones adicionales, con el objetivo de lograr que sus demandas sean escuchadas por las autoridades sanitarias.

El medio también informó que la movilización incluirá acciones de visibilización y comunicación, destinadas a explicar al conjunto de la sociedad las razones de la huelga y la necesidad de un cambio en el marco legal que regula la labor de los profesionales sanitarios. Con este plan de presión sostenida, los sindicatos buscan encauzar el conflicto hacia una resolución favorable para los intereses colectivos del sector salud.