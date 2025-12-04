La Universidad de Sevilla destina más de 90.000 euros a su programa de voluntariado internacional en 2025

La Universidad de Sevilla (US) ha anunciado este jueves que ha destinado más de 90.000 euros en 2025 a su programa de voluntariado internacional, una inversión que ha permitido ofertar 90 plazas, atender 162 solicitudes y facilitar que 38 personas voluntarias realicen estancias en proyectos de América Latina y África.

Según ha informado la US en una nota, la participación, con un perfil mayoritariamente femenino, procede de 17 centros diferentes de la US. Por su parte, las estancias se han desarrollado en seis países, Argentina, Cuba, Perú, Ecuador, Honduras y Guinea-Bissau, en colaboración con ONGD, universidades, administraciones públicas y entidades locales.

En 2025, la institución ha reforzado, tal y como ha incidido, su actuación en los campamentos de refugiados saharauis mediante una línea específica de voluntariado internacional, impulsada junto a la Universidad de Tifariti dentro del proyecto Rasdele y financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aacid).

La US ha destacado en la mencionada nota que este volumen de recursos y participación consolida el programa como una herramienta estratégica para la formación en ciudadanía global, el fortalecimiento de alianzas internacionales y la contribución a un modelo de desarrollo humano más justo y sostenible.

El voluntariado internacional de la US, integrado en el III Plan Propio de Cooperación para el Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global, tiene carácter formativo y contempla estancias de uno a tres meses, con procesos de sensibilización y acompañamiento antes, durante y después de la experiencia.

"El programa fomenta la comprensión de las realidades de comunidades empobrecidas y de las personas desplazadas forzosamente, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La convocatoria para la edición 2026 se publicará a finales de febrero en la web de la Oficina de Cooperación al Desarrollo", ha concluido la US.