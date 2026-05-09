Manolo Cadenas: "Puse mi granito de arena para el crecimiento del balonmano argentino"

Por Fernando Pérez Soto

León (España), 9 may (EFE).- Manolo Cadenas, que fuera seleccionador argentino entre marzo de 2017 y septiembre de 2021, clasificando al combinado albiceleste para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganando los Juegos Panamericanos en 2019, destaca en una entrevista con EFE que puso su "granito de arena" en el crecimiento de un conjunto que discutió la supremacía que mantenía hasta entonces Brasil en el continente.

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El veterano entrenador leonés, de 71 años, que abandonara el banquillo del equipo de su tierra, Abanca Ademar, en 2023 por un problema médico del que ya se ha recuperado, ha sido incluido en la última selección de candidatos para el Salón de la Fama de ASOBAL, en reconocimiento a su dilatada trayectoria, la más extensa del balonmano español con casi cinco décadas dirigiendo equipos.

Para Cadenas este reconocimiento supone "un honor y un privilegio, por poder formar parte de la historia de un deporte", señala orgulloso desde su retiro en la pequeña localidad leonesa de Pedrún, donde ahora reside.

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"Creo que hay mucha gente que ha sido muy importante en el balonmano español que debería figurar también entre los nominados y elegidos", comenta el entrenador leonés que ahora sigue al que fuera su equipo desde las gradas del palacio municipal Urbano González Escapa que tantas veces le idolatró y donde acuñó una de sus frases legendarias: "Esto es León y aquí mandamos nosotros", que pronunció en un tiempo muerto ante el poderoso Flensburg alemán.

En su caso, considera que esta distinción alude a sus dos facetas de las que presume en igual medida, la formativa, empezada en Leganés y la profesional que arrancó en 1.986 con el Ciudad Naranco, para luego pasar por Valladolid, Ademar, FC Barcelona o Granollers, sus únicos equipos en España y después probar también la experiencia europea en el Wisla Plock polaco o Meshkov Brest bielorruso, además de dos etapas como seleccionador con los "Hispanos" y Argentina.

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"Me siento, por encima de todo entrenador de formación donde me inicié en Leganés, que fue el comienzo y en lo profesional mi casa siempre ha sido Ademar, sin duda los dos lugares de referencia en mi carrera", afirma sin dudarlo, después de que llevara al equipo de su tierra a conquistar todos los títulos nacionales, Liga, Copa del Rey y Copa ASOBAL, además de dos Recopas de Europa.

Tras sus éxitos de club, en 2013 tomó los mandos de la selección española, logrando buenos resultados en campeonatos como el bronce en el Europeo o la cuarta plaza en el mundial de Catar, pero el lunar de no lograrse clasificar para los JJOO de Río de Janeiro 2016 conllevaron su salida de los "Hispanos" para dar paso precisamente al que le había sustituido en Ademar tras su marcha al Barça, el actual seleccionador español Jordi Ribera.

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La invitación del técnico catalán en una etapa en la que también dirigió a los albicelestes (2004-05) para participar en un Clinic de entrenadores le abrió vínculos con Argentina y con Guilllermo Milano que, años después, sería su ayudante, hasta recibir en 2013 la llamada del presidente Mario Moccia para dar un salto a la selección.

"Querían una transición entre los jugadores ya consagrados -Simonet, Carou, Vieyra- y la entrada progresiva de los jóvenes, además de intentar plantar cara a Brasil que, junto con Chile, eran los grandes rivales más cercanos", señala Cadenas.

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De esta forma, compatibilizando su trabajo con el Ademar, logró con Argentina grandes resultados con victorias en tres de los cuatro torneos en los que se enfrentó con éstos y otros rivales, pudiendo estar posteriormente en un mundial y vivir la experiencia de los que han sido sus únicos Juegos Olímpicos, aunque en Tokio la participación se saldó con pleno de derrotas, alguna ante rivales poderosos de manera muy ajustada.

La imposibilidad de seguir con las dos funciones, entrenador y seleccionador, le llevaron a dar un paso atrás, aunque, desde la distancia de los años, cree que "se dio un paso más en el camino de crecimiento del balonmano en Argentina, siempre complicado por competir con otros deportes más arraigados como, el fútbol sobre todo, baloncesto o rugby", sentencia. EFE

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