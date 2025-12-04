La UE retira su denuncia por Lituania ante la OMC contra China, que aplaude la decisión de Bruselas

El Ministerio de Comercio de Chino considera que la retirada por parte de la Unión Europea de su reclamación contra el gigante asiático ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), a raíz de las restricciones comerciales impuestas en 2021 a Lituania como represalia por su política de sobre Taiwán, "fue la decisión correcta".

La UE, que inició la disputa hace tres años, notificó el pasado viernes al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que "ya no considera necesario proseguir con su reclamación" al considerar que se habían cumplido los objetivos clave de esta diferencia y se ha reanudado el comercio pertinente.

De este modo, la UE dio por concluido el procedimiento de solución de diferencias abierto frente a China en el organismo internacional en respuesta a las represalias comerciales que China impuso a Lituania en respuesta por su política de acercamiento con Taiwán, después de haber intentado sin éxito resolver la disputa en negociaciones previas.

En declaraciones a la prensa este jueves, un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha "tomado nota" de la retirada de la denuncia por parte de la UE, añadiendo que China siempre ha sostenido que la apertura del caso por parte de Bruselas "carecía de fundamento", por lo que la decisión de la UE de terminarlo "fue la correcta".

"Quisiera reiterar que China siempre ha cumplido estrictamente las normas de la OMC y seguirá adoptando medidas concretas para defender firmemente el sistema multilateral de comercio basado en normas", ha añadido el funcionario chino.