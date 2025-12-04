Agencias

Israel dice que la decisión de los países de apoyar su permanencia en Eurovisión demuestra "solidaridad"

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha afirmado este jueves que la decisión de una gran mayoría de países de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de apoyar la permanencia de Israel en el Festival de Eurovisión demuestra "solidaridad, compañerismo y cooperación".

"Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de Eurovisión y espero que el certamen siga siendo un ejemplo de cultura, música, amistad entre naciones y entendimiento cultural transfronterizo", ha señalado el presidente en un mensaje publicado en la red social X.

Herzog ha agradecido así a los "amigos" que han "defendido el derecho de Israel a seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión". "Refuerza el espíritu de afinidad entre las naciones a través de la cultura y la música", ha dicho, agregando que "Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo".

Una "gran mayoría" de miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se han mostrado a favor este jueves de no realizar una nueva votación sobre la participación de los países en Eurovisión y de que el certamen siga "según lo previsto", dando el visto bueno a que Israel continúe en Eurovisión.

"El resultado de esta votación demuestra el compromiso compartido de nuestros miembros de proteger la transparencia y la confianza en el Festival de Eurovisión, el evento de música en vivo más grande del mundo", ha afirmado la presidenta de la UER, Delphine Ernotte, en un comunicado publicado por la organización, tras una reunión en la Asamblea General celebrada en Ginebra.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. Junto a España --miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER conocido como 'Big Five'--, otros cuatro países condicionaron su presencia en el certamen a la expulsión de Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

La salida de España del festival, por tanto, implica que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

