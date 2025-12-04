El XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES se jugará en el Estadio de Gran Canaria

En la edición anterior, figuras reconocidas del fútbol internacional como Gerard Piqué, Fernando Torres y Andrés Iniesta participaron en el Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES, evento juvenil que ha servido de plataforma para la proyección de talentos que luego destacaron en el profesionalismo. Ahora, según informó LaLiga, la edición XXIX del torneo volverá a celebrarse en Gran Canaria entre el 27 y el 29 de diciembre, implementando cambios relevantes en la sede y el formato, junto con una mayor cobertura televisiva y la participación de equipos europeos de alto nivel, aspectos que sitúan a este certamen como uno de los más destacados del fútbol base.

De acuerdo con LaLiga, por primera vez el Estadio de Gran Canaria en la capital insular alojará el torneo, acogiendo a 16 equipos Sub-13 provenientes de clubes españoles y europeos. Entre los conjuntos españoles que participarán figuran el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia CF, Real Betis, Sevilla FC, RCD Espanyol de Barcelona, Villarreal CF y UD Las Palmas. Desde Europa, acudirán el Borussia Dortmund de Alemania, Juventus FC e Inter de Italia, PSG de Francia, SL Benfica y Sporting Portugal. El medio indicó que la organización, impulsada por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, busca combinar la experiencia deportiva con la promoción turística de la isla.

La competencia dividirá a los equipos en cuatro grupos. El grupo A estará conformado por Real Madrid, Athletic Club, SL Benfica y Juventus FC. El grupo B reunirá a Atlético de Madrid, Real Betis, PSG y UD Las Palmas. El grupo C incluirá a FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting de Portugal y Borussia Dortmund, mientras que el grupo D lo disputarán Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF e Inter. El calendario establece que la fase de grupos comenzará el sábado 27 de diciembre a las 9:30 horas y concluirá el domingo 28 al mediodía, jornada en la que se definirán los ocho clasificados a cuartos de final, partidos que se jugarán desde las 18:00 horas junto a encuentros de consolación. Las semifinales tendrán lugar el lunes 29 a partir de las 10:00 horas, mientras que la final se desarrollará ese mismo día a las 18:00.

La edición de este año incorpora una ampliación en la retransmisión de los partidos, al incrementarse a ocho encuentros diarios que podrán seguirse en directo en España a través de GOL, DAZN LALIGA, Movistar LALIGA TV, Vamos, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA+, LALIGA Inside y a escala internacional desde el canal internacional de LaLiga. Según detalló LaLiga, las plataformas digitales oficiales de la patronal permitirán el acceso desde YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok, así como desde Bilibili y Weibo para la audiencia en China. El propósito manifestado por la organización es proyectar la imagen de Gran Canaria como sede óptima para eventos deportivos de nivel internacional, destacando la singularidad climática que permite competiciones al aire libre en pleno invierno.

En palabras recogidas por LaLiga, la isla es señalada como un destino que ofrece condiciones climáticas favorables y luz natural durante el mes de diciembre, periodo en el que el clima más frío afecta otras regiones del planeta. Para los organizadores, esta característica posibilita que los jóvenes vivan una experiencia futbolística en condiciones similares a las del verano, favoreciendo tanto la calidad competitiva como la estancia de jugadores, técnicos y familias, quienes encuentran también hospitalidad y atractivos turísticos en Gran Canaria.

LaLiga señala que el entorno natural y la atmósfera local crean una experiencia que trasciende lo meramente deportivo durante los días del torneo, factores que, en su opinión, aportan valor al evento más allá de los resultados y consolidan el sentido de compañerismo y valores del deporte entre los participantes. Además, desde la organización se resalta que estos elementos convierten a la isla en un destino preferente para la realización de torneos deportivos de alta exigencia en fechas invernales.

El torneo es considerado, según detalló LaLiga, como la actividad con mayor retorno de inversión en la isla, generando un impacto publicitario para Gran Canaria que supera los 10 millones de euros. Este dato refleja la relevancia del evento tanto para la promoción turística del destino como para la dinamización económica local durante el periodo navideño. El impacto se manifiesta también en el posicionamiento de la isla como referencia para la celebración de competiciones internacionales de fútbol base.

El XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES, promovido por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, cuenta con organización de la UD Las Palmas y el patrocinio principal del Cabildo de Gran Canaria, especialmente a través de Turismo Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes. También colaboran entidades como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte, así como empresas ligadas al deporte como LALIGA EA SPORTS FC 26, Puma, Moeve y Solan de Cabras. El medio indicó que la empresa ‘Lojman Resorts’ participa como promotora.

El objetivo del torneo incluye la promoción de valores positivos vinculados al deporte, tales como el juego limpio y la convivencia, mientras proporciona a los jugadores una oportunidad para competir con equipos de diferentes países y vivir una experiencia de alto rendimiento en un contexto festivo. Según publicó LaLiga, quienes han participado en ediciones anteriores han experimentado no solo crecimiento deportivo sino también personal, debido a la convivencia, la diversidad cultural y el fomento de valores sociales a través del fútbol base.

Esta nueva edición, según consignó LaLiga, combina la competición futbolística de alto nivel con la reafirmación de Gran Canaria como destino turístico internacional y enclave deportivo estratégico, elementos que se reflejarán en la agenda deportiva y turística de la isla durante las vacaciones de invierno.