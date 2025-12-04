El Polisario dice no haber recibido aún una "invitación oficial" para retomar las negociaciones con Marruecos

El Frente Polisario ha asegurado que no ha recibido por ahora ninguna "invitación oficial" por parte de Naciones Unidas para reanudar las negociaciones con Marruecos, en medio del aumento de los apoyos internacionales al plan de autonomía presentado por Rabat, rechazado frontalmente por las autoridades saharauis.

El representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, Sidi Mohamed Omar, ha indicado en una entrevista concedida a la agencia estatal argelina de noticias, APS, que "aún no se ha recibido ninguna invitación oficial para reanudar las negociaciones con el Estado ocupante de Marruecos".

Así, ha subrayado que "la solución sigue en manos de Naciones Unidas, según su Carta", antes de afirmar que el secretario general del organismo, António Guterres, trasladó recientemente al líder del Frente Polisario, Bhraim Ghali, que su enviado personal para Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, proseguirá sus contactos con ambas partes con el objetivo de iniciar negociaciones "sin condiciones previas".

Omar ha destacado además que la reciente resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU "reafirmó su firme apoyo a los esfuerzos del secretario general y su enviado personal, subrayando la necesidad de avanzar en el proceso político hacia unas negociaciones genuinas que garanticen el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia".

El Consejo de Seguridad aprobó el 31 de octubre una resolución prorrogando un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), al haber dado 'luz verde' a una resolución presentada por Estados Unidos que apoya el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El Frente Polisario declaró en noviembre de 2020 roto el alto el fuego con Marruecos en respuesta a una acción militar marroquí contra activistas saharauis en Guerguerat, en la zona de distensión pactada, lo que supuso para los saharauis una violación de las condiciones del alto el fuego.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.