El lateral Trent Alexander-Arnold sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo

El diagnóstico médico que determinó la lesión de Trent Alexander-Arnold generó incertidumbre acerca de su participación en compromisos clave del Real Madrid, entre ellos el enfrentamiento contra el Manchester City y la Supercopa de España. Según detalló el club merengue en un comunicado oficial citado por los medios, el lateral derecho inglés presenta una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, detectada luego de las pruebas realizadas por los servicios médicos de la entidad tras el partido frente al Athletic Club.

Tal como publicó el club y difundieron medios especializados, Alexander-Arnold debió abandonar el campo en el minuto 55 durante la jornada adelantada número 19 de LaLiga EA Sports, celebrada el miércoles, encuentro que finalizó con victoria para el Real Madrid por 0-3. Este partido marcó la cuarta vez consecutiva en que Alexander-Arnold salía de titular, en una secuencia que se dio después de haber dejado atrás una lesión muscular anterior. La situación ahora vuelve a dejarlo fuera de la dinámica del equipo, con su periodo de recuperación todavía indeterminado.

De acuerdo con el comunicado, el club no especificó el tiempo exacto que requerirá la rehabilitación del jugador, limitándose a señalar que su regreso dependerá de la evolución de la lesión. No obstante, versiones recogidas por la prensa apuntaron que, en caso de confirmarse una rotura grave, el internacional inglés podría permanecer inactivo hasta dos meses. Esta perspectiva lo excluiría de lo que resta de actividad durante 2025, incluyendo la cita del 10 de noviembre ante el Manchester City en la competición europea.

El alcance de la lesión impone dudas sobre la disponibilidad de Alexander-Arnold para otras citas de especial relevancia para el club, como la Supercopa de España, programa que está previsto disputarse en Arabia Saudí entre el 7 y el 11 de enero. Según consignó el comunicado reproducido por diversos medios, “tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”. Dicha nota precisó que el tiempo de baja quedará “pendiente de evolución”, dependiendo de la recuperación del deportista.

La sustitución del lateral durante el partido frente al Athletic Club se produjo cuando Alexander-Arnold manifestó molestias físicas. El Real Madrid eligió no arriesgar su condición física, optando por remplazarlo poco tiempo después del principio del segundo tiempo. Esta decisión llegó luego de un periodo en el que el futbolista acababa de superar una dolencia muscular semejante.

La perspectiva de una ausencia prolongada de Alexander-Arnold supone un desafío para el Real Madrid en un calendario marcado por la acumulación de partidos de alta exigencia, tanto en torneos nacionales como internacionales. El club no ha hecho comentarios adicionales sobre opciones para cubrir su baja, enfocándose en el monitoreo del proceso de recuperación, reportó la prensa especializada.