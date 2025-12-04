El Ibex 35 avanza casi un 1% y cierra por encima de los 16.700 puntos, nuevo máximo histórico

El consejo de administración de Aedas Homes ha emitido una valoración negativa sobre la Oferta Pública de Adquisición presentada por Neinor Homes, considerando insuficiente el precio de 21,335 euros por acción ofertado. A este movimiento en el sector inmobiliario español se suma la operación financiera protagonizada por la compañía india Mahindra, que decidió desprenderse del 3,58% de su participación en CIE Automotive a cambio de 119 millones de euros, mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores institucionales, gestionado por BNP Paribas y JP Morgan. Estos acontecimientos se producen en una jornada en la que el principal índice bursátil español alcanzó una nueva cifra récord. Según informó El País, el Ibex 35 avanzó un 0,97% durante la sesión del jueves, lo que permitió al selectivo ubicarse sobre los 16.700 puntos por primera vez en su historia y encadenar su novena jornada consecutiva de ganancias. Este comportamiento sitúa la revalorización anual del índice, a pocos días del cierre de ejercicio, en el 44,43%.

De acuerdo con lo publicado por El País, las compañías con mayor capitalización bursátil fueron las principales impulsoras del repunte, especialmente Inditex y los grandes bancos. Al cierre de la jornada, las mayores subidas dentro del selectivo correspondieron a Grifols, que avanzó un 3,57%; Inditex, con un incremento del 2,66%; Acciona, que sumó un 2,46%; CaixaBank, que subió un 2,34%; BBVA, que ganó un 2,19%; y Sabadell, que aumentó un 1,99%. En el extremo opuesto, Redeia encabezó los descensos al retroceder un 1,44%, seguida de IAG con una bajada del 1,36%, Bankinter que se dejó un 1,23%, Acerinox que perdió un 1,09%, Logista que retrocedió un 0,81% y Merlin que cerró a la baja un 0,79%.

La sesión se caracterizó por la escasez de referencias económicas relevantes, según los analistas de Renta 4 citados por El País. Entre los pocos indicadores destacados figura el dato estadounidense de solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que descendieron en 27.000 personas durante la semana pasada hasta situarse en 191.000, un registro inferior a las expectativas del consenso de mercado. Esta cifra refuerza la percepción de solidez en el mercado laboral estadounidense y aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en su próxima reunión, prevista para el miércoles siguiente.

En el ámbito de la deuda pública, el Tesoro español adjudicó 3.360,777 millones de euros en bonos y obligaciones, dentro de los márgenes establecidos y recortando la rentabilidad ofrecida en la referencia a cinco años, de acuerdo con los datos divulgados por el Banco de España. El interés exigido al bono a diez años ascendió al 3,243%, lo que representa un alza de un punto básico, mientras que la prima de riesgo en relación con el bono alemán se mantuvo en 47,1 puntos.

Los expertos de Banca March, mencionados por El País, vincularon el ambiente positivo que domina las bolsas en este tramo final del año con el retroceso de la guerra comercial, una política monetaria que se muestra menos restrictiva y el incremento de los beneficios empresariales. Sobre la situación tecnológica en Estados Unidos, los especialistas descartaron paralelismos directos con el estallido de la burbuja en el año 2000. En palabras recogidas por El País, apuntaron que las compañías tecnológicas actuales cuentan con “fundamentos financieros sólidos, generan ingresos reales y la tecnología está integrada en la economía, a diferencia de muchas empresas de entonces que carecían de rentabilidad y claros modelos de negocio”.

En el contexto europeo, los principales índices concluyeron la jornada con avances generalizados. El DAX de Fráncfort subió un 0,79%, el CAC 40 de París se elevó un 0,43%, el FTSE MIB de Milán sumó un 0,32% y el FTSE 100 de Londres se anotó un avance del 0,19%, según lo consignado por El País.

Respecto a las materias primas, el precio del barril de crudo Brent, referencia para Europa, registró una subida del 1,20% hasta alcanzar los 63,42 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, incrementó su valor en un 1,49% hasta llegar a los 59,83 dólares, informó El País. En el mercado de divisas, el euro se situó en 1,1659 dólares, con una depreciación del 0,10% en la sesión.

El Ibex 35 cerró la sesión en los 16.746,6 puntos, consolidando así un nuevo máximo histórico. La evolución del indicador madrileño confirma la tendencia positiva observada a lo largo del año, respaldada por el buen desempeño de las grandes empresas que lo conforman. Según reportó El País, el contexto global, caracterizado por mejoras en los datos de empleo de Estados Unidos y movimientos en la política monetaria internacional, mantiene altas las expectativas de los mercados para los próximos meses.