Agencias

El Hospital Ruber Internacional impulsa su Unidad de Atención Domiciliaria para ofrecer tratamientos complejos

Guardar

El Hospital Ruber Internacional ha impulsado su apuesta por un modelo de atención sanitaria innovador y centrado en el paciente a través de su Unidad de Atención Domiciliaria, que permite ofrecer tratamientos complejos fuera del hospital sin renunciar a la seguridad, la calidad y la excelencia clínica.

Este modelo permite adaptar de forma flexible la intensidad de los cuidados en base a la evolución del paciente, y garantiza un acompañamiento "continuado, tecnológico y humano" en todas las etapas del proceso asistencial.

Dicha unidad está diseñada para aquellos pacientes que requieren vigilancia clínica cercana, cuidados postoperatorios, apoyo en enfermedades crónicas o tratamientos especializados, quienes contarán con la coordinación y supervisión de un equipo multidisciplinar formado por más de 65 profesionales del propio centro, garantizando soporte operativo, tecnológico y de equipamiento.

Las tres líneas principales de hospitalización incluyen la hospitalización domiciliaria telemática, centrada en el seguimiento médico y de enfermería mediante monitorización remota y soporte telefónico permanente; la hospitalización de corta duración en domicilio, que ofrece cuidados intensivos en fases iniciales del proceso clínico o tras una intervención quirúrgica; y la hospitalización continuada en domicilio, que proporciona visitas diarias, terapias de apoyo y equipamiento médico para tratamientos prolongados y supervisados.

El modelo se estructura en tres etapas, en la que la primera, subaguda, consiste en un periodo de control intensivo, con visitas médicas diarias y soporte multidisciplinar para garantizar una evolución segura.

La siguiente fase, de recuperación, mantiene un seguimiento clínico especializado, ajustando la frecuencia de las intervenciones a medida que el paciente gana estabilidad. La última sirve como fase de mantenimiento, y ofrece una supervisión flexible, en muchos casos remota, orientada a consolidar la autonomía del paciente y acompañar su vuelta a la vida cotidiana.

Su diseño permite una hospitalización segura en el domicilio, especialmente valorada por pacientes que buscan evitar ingresos prolongados, minimizar riesgos de infecciones nosocomiales y mantener un entorno emocionalmente más favorable para su recuperación.

Los servicios incluidos abarcan la hospitalización domiciliaria, cuidados postoperatorios, atención a pacientes crónicos y complejos, curas avanzadas de enfermería, manejo de catéteres y sondas, nutrición enteral o parenteral, fisioterapia respiratoria y neurológica, logopedia, estimulación cognitiva y programas de apoyo a cuidadores, entre otros.

La hospitalización en domicilio cuenta con un creciente respaldo científico, y diferentes estudios internacionales publicados en las revistas 'The New England Journal of Medicine', 'The Lancet' y 'Nature Medicine' avalan este modelo por su seguridad, eficacia y beneficios clínicos como un menor riesgo de infecciones hospitalarias, una mayor satisfacción del paciente, una recuperación más rápida y una reducción de reingresos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

SIGRE aclara que los test de antígenos y las mascarillas deben desecharse en el cubo de basura convencional

Ante el incremento de productos de autodiagnóstico y protección en farmacias, expertos enfatizan la necesidad de depositar mascarillas y pruebas rápidas en la basura doméstica, no en el Punto SIGRE, para evitar errores en la gestión de residuos

Infobae

Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras un nuevo parón en el escrutinio

Nasralla denuncia fraude electoral en

El escolta puertorriqueño Alfonso Plummer se desvincula del BAXI Manresa

El escolta puertorriqueño Alfonso Plummer

Cerca de 12 millones de familias que conviven con la discapacidad en España, a la espera de la reforma de la ley

El Gobierno busca un respaldo parlamentario amplio a la nueva normativa diseñada para transformar la vida de quienes tienen alguna discapacidad, con medidas que incluyen atención urgente, mayor protección y accesibilidad universal en servicios públicos, vivienda y salud

Cerca de 12 millones de

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles valora positivamente el aplazamiento de 'Verifactu'

La decisión del gobierno sobre el retraso de la nueva normativa digital de facturación permitirá a farmacias y autónomos aumentar la preparación, según subraya FEFE, que insiste en la necesidad de criterios técnicos claros y simplificación real de procesos administrativos

La Federación Empresarial de Farmacéuticos