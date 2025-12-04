Agencias

El escolta puertorriqueño Alfonso Plummer se desvincula del BAXI Manresa

El BAXI Manresa ha anunciado este jueves "un acuerdo" oficial "para la desvinculación" del jugador puertorriqueño Alfonso Roy Plummer, de 28 años y 1,85 metros de estatura, tras haber estado apenas cuatro meses en la entidad catalana.

"Plummer deja de ser jugador del BAXI Manresa. El club del Bages y el escolta puertorriqueño Alfonso Plummer llegan a un acuerdo para la desvinculación. ¡Gracias por todo y suerte, Fonsi!", indicó la entidad manresana en su cuenta de la red social X.

Nacido el 4 de septiembre de 1997 en Fajardo (Puerto Rico), Plummer solo había disputado seis partidos de este curso en la Liga Endesa con el BAXI Manresa. Así, había promediado 16:13 minutos sobre la cancha, 9,0 puntos, 0,8 rebotes, 0,2 asistencias, 0,3 tapones y 0,3 recuperaciones de balón.

