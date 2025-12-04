El ECDC define 14 escenarios de riesgo para fortalecer la preparación y respuesta frente a la gripe aviar y porcina

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado este jueves una guía estratégica para ayudar a los países europeos a fortalecer su preparación y capacidad de respuesta frente a la gripe aviar y porcina y su posible contagio a humanos, definiendo para ello 14 escenarios de riesgo prepandémico y las acciones a desarrollar en cada uno.

El jefe de Virus Respiratorios del ECDC, Edoardo Colzani, ha señalado que el riesgo actual de transmisión a la población es "bajo", pero que los brotes generalizados de gripe aviar en animales representan una "grave amenaza" para la salud pública, por lo que se debe actuar para que las señales de alerta temprana "no pasen desapercibidas" y las medidas sean "oportunas, coordinadas y eficaces".

La guía contempla un marco de actuación práctico y adaptable a la situación de cada país. Los 14 escenarios definidos se basan en factores epidemiológicos y virológicos específicos, como su origen animal (aves o mamíferos), la exposición de humanos o señales de gravedad y llegan a abarcar si hay marcadores genéticos que indiquen adaptación del virus a mamíferos, resistencia a antivirales o incompatibidad con las vacunas disponibles.

A partir de estos escenarios, la guía establece medidas que se van intesificando según la situación y que van desde mejorar la vigilancia y las pruebas de laboratorio hasta garantizar la disponibilidad de equipos de protección y una comunicación clara con la población. También destaca la importancia de la vigilancia genómica, el desarrollo de la capacidad de laboratorio y el intercambio de datos en tiempo real.

El documento se basa en el enfoque 'One Health', reconociendo que la salud humana está estrechamente relacionada con la salud animal y el medioambiente. En este sentido, reconoce la importancia de la estrecha colaboración entre los servicios veterinarios, la agricultura y la salud pública para detectar y contener las amenazas de forma temprana y proteger a la población europea.

Además de los escenarios y medidas estratégicas, el ECDC ha publicado una herramienta de Excel descargable para definir y puntuar los diferentes escenarios en función de los desencadenantes tempranos, a fin de promover la transparencia y la coherencia entre países.

La guía ha sido elaborado en colaboración con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el Laboratorio Europeo de Referencia para la gripe aviar y expertos nacionales.