Carmen Borrego, su no invitación al cumpleaños del pequeño Carlo destapa su distanciamiento de Alejandra Rubio

A pesar de que todos esperaban que la reaparición de Carmen Borrego en 'Vamos a ver' -tras salir a la luz que José María Almoguera tiene que ser operado de forma urgente porque su marcapasos está fallando- estuviese protagonizada por la salud de su hijo, la intervención de la hija de María Teresa Campos ha estado centrada en su sobrina, Alejandra Rubio.

Mientras el joven atraviesa por un momento complicado, su prima organiza el primer cumpleaños del hijo que tiene en común con Carlo Costanzia, Carlo Jr. El pequeño cumple un año este 6 de diciembre y, como no podía ser de otro modo, sus papás celebrarán una fiesta íntima para soplar las velas en familia.

Y entre los invitados, como ha revelado con naturalidad Alejandra, no están ni su tía ni su primo, ya que en sus propias palabras solo estará su 'núcleo duro'; es decir, sus padres y los de su novio, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole (aunque ya ha confirmado que Terelu no puede asistir por motivos laborales, y ha reconocido que sus suegros tampoco coincidirán, dejando entrever que será el italiano el que esté con ellos en la fiesta).

Unas palabras que no han sentado nada bien a Carmen, que no ha dudado en afear públicamente a su sobrina el tono que ha usado para decir que ni ella ni José María estarán en el cumpleaños: "Yo no tengo ningún problema, tenía claro que no íbamos a ser invitados, pero no considero necesario decir así que no están invitados ni mi tía ni mi primo" ha expresado molesta.

Y aunque ha negado (sin demasiado éxito) que tenga mala relación con Alejandra, sí ha acabado por admitir que "lo que no tengo es mucha relación", asintiendo cuando Patricia Pardo le ha dicho que se ve falta de complicidad cuando coinciden en el plató de 'Vamos a ver'.

Sin embargo, tras el programa ha lanzado un zasca a su sobrina y ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press que el cumpleaños de su hijo Carlo es lo último que le preocupa ahora mismo: "No voy a seguir el tema de Alejandra, de verdad. Entenderme, ahora mismo tengo otras prioridades".

"Preocupada como cualquier madre porque una operación siempre preocupa", Carmen ha repetido la misma frase de "tengo otras prioridades" para responder a la pregunta de si le ha dolido que no le inviten al cumpleaños, y si le gustaría que su hijo acercase posturas con su sobrina después de que Alejandra haya confesado que se ha enterado por la prensa del problema de salud de su primo: "Tengo otras prioridades, ahora mismo mi prioridad es otra, mi prioridad es otra gracias" ha sentenciado, dejando en el aire si cree que Terelu no le ha dicho nada del cumpleaños por miedo a la reacción de su hija.