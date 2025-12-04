Bárbara Rey se da un baño de masas coincidiendo con la publicación de las memorias de Don Juan Carlos

Ajena a la publicación en España de 'Reconciliación', las memorias del Rey Juan Carlos -en las que por cierto ni siquiera la nombra, como si nunca hubiese pasado por su vida-, Bárbara Rey continúa centrada en sus compromisos profesionales. Y tras su aplaudido paso por el programa 'Bailando con las estrellas' la vedette ha vuelto a subirse a un escenario coincidiendo con la filtración de nuevos audios entre el Emérito y ella en el especial de Mediaset 'El precio de la corona'.

Grabaciones en las que el padre de Felipe VI se desahogaba en 1994 con su amiga entrañable sobre sus problemas matrimoniales con Doña Sofía, revelando que a causa de sus deslealtades la Reina quería irse del Palacio de la Zarzuela y le habría dicho "si me voy a ver cuánto duras". Además, le habría confesado a la artista que llevaría sin estar con su mujer desde que nació el entonces Príncipe de Asturias, aproximadamente 30 años.

Al margen de la salida a la luz de estos audios, Bárbara se ha dado un auténtico baño de masas en su último bolo en una conocida discoteca de Madrid. Pletórica con un ajustado mini vestido de lentejuelas en bronce con el que ha presumido de piernas, la vedette lo ha dado todo sobre el escenario cantando su mítico tema "Los hombres para mí son como marionetas de cartón" y bailando de modo muy sensual con su coro de bailarines, mientras el público la aclamaba al grito de "guapa, guapa, y reina, reina, y reina".