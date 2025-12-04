AV. Las 'Guerreras' siguen vivas para los cruces del Mundial

La serie de empates y victorias en el Grupo 2 provoca que la selección española femenil de balonmano encare la recta final del Campeonato Mundial con opciones intactas de avanzar de fase, aunque aún depende de próximos marcadores para asegurarse un lugar en los cuartos de final. De acuerdo con lo reportado por AV, el empate 31-31 entre Serbia e Islas Feroe, unido al triunfo español frente a Islandia con resultado de 30-23, deja abiertas las posibilidades para las 'Guerreras'.

El medio AV detalló que el encuentro entre España e Islandia se desarrolló en Dortmund y estuvo marcado por la alternancia en el dominio del marcador. El conjunto dirigido por Ambros Martín tomó la iniciativa inicial con un parcial de 7-5, pero atravesó dificultades en el ataque debido a las intervenciones de la portera islandesa Hafdis Renötudottir. Esta racha permitió al equipo islandés, impulsado por el juego ofensivo de Elín Klara Thorkelsdóttir, sumar un parcial de 4-0 que puso a Islandia por delante 9-7 y provocó una sequía de casi siete minutos para las españolas. Islandia amplió la ventaja hasta 12-9 antes de la reacción nacional.

Según informó AV, fue Lyndie Tchaptchet quien resultó fundamental en los últimos minutos del primer tiempo. Su doble aportación goleadora ayudó a revertir la desventaja y permitió a España llegar al descanso con una diferencia de 14-13, aunque Islandia mantuvo la presión y la paridad en el marcador bajo la dirección de su seleccionador Arnar Pétursson.

AV consignó que Islandia, a pesar de ocupar la última posición en el grupo, mantuvo su competitividad durante toda la primera mitad, complicando el desarrollo del juego para las españolas. La segunda parte se inició con opciones abiertas para ambos equipos y, en los compases iniciales, fue Thea Imani Sturludóttir quien sobresalió como la referente ofensiva islandesa. La selección española volvió a encadenar minutos sin anotar, lo que permitió a Islandia tomar una diferencia de 19-16.

AV destacó que la capacidad de recuperación del conjunto español quedó reflejada en el desempeño de Danila So Delgado y sobre todo de Maddi Bengoetxea, ambas efectivas al momento de atacar la portería rival y recortar la distancia ante el conjunto islandés. En labores defensivas, Lucía Prades se erigió como una pieza clave para frenar las embestidas y limitar el potencial ofensivo islandés, estabilizando así la situación para el equipo español.

A medida que avanzó el encuentro, la eficacia de la ofensiva nacional aumentó con las aportaciones de Elba Álvarez en la zona central y de Maitane Etxeberria desde la banda derecha, lo que permitió a España distanciarse en el marcador, alcanzando una diferencia de 26-20 cuando restaban menos de ocho minutos para la conclusión. El seleccionador Arnar Pétursson solicitó tiempo muerto para reorganizar a su equipo, pero la reacción islandesa nunca llegó plenamente.

En el tramo final, AV subrayó que la combinación de una menor precisión y ritmo de Islandia, junto con el control del balón por parte de España, cerró cualquier posibilidad adversa para las ‘Guerreras’. A pesar de los intentos de Sturludóttir de reavivar el marcador para Islandia, el despliegue español en defensa y la eficacia en la ofensiva confirmaron la victoria, sellando un resultado que mantiene activas las aspiraciones de la selección nacional.

La suma del empate entre Serbia e Islas Feroe y la victoria de España establece un desenlace abierto en el Grupo 2. Según reiteró AV, el futuro de las ‘Guerreras’ se definirá tanto por su desempeño en las próximas jornadas como por el resultado de los partidos donde compiten sus rivales directos. Esta situación configura una definición ajustada en la fase principal del Mundial.

Durante el encuentro, AV resaltó la diversidad de aportaciones individuales y colectivas. Hafdis Renötudottir se consolidó como el principal obstáculo para el avance español en el primer tramo del partido. Lyndie Tchaptchet intervino tanto en defensa como en ataque, siendo determinante para bloquear acciones rivales y ganar espacios desde el pivote. Lucía Prades destacó por mantener la solidez defensiva, en tanto que la reacción colectiva ofensiva del equipo, encabezada por So Delgado, Bengoetxea, Álvarez y Etxeberria, permitió a las españolas asegurar el control del juego en los minutos decisivos.

AV subrayó que el triunfo ante Islandia y el desarrollo favorable de los otros resultados en el grupo sitúan a España ante la posibilidad real de acceder a la próxima ronda del torneo. Las ‘Guerreras’ tendrán la clasificación como objetivo inmediato para las jornadas que restan, con la intención de asegurar su presencia entre los ocho mejores equipos del certamen internacional.