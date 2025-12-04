Agencias

Al menos nueve muertos, incluidos cuatro niños, en ataque de las RSF contra una guardería y un hospital en Sudán

Guardar

Al menos nueve personas, incluidos cuatro niños y dos mujeres, han fallecido este jueves y otras siete han resultado heridas en un ataque con drones achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra una guardería y un hospital en el estado de Kordofán Sur, en el marco de la guerra con el Ejército de Sudán, que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial.

La Red de Médicos de Sudán, que ha informado del balance, ha denunciado que se trata de "una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y continúa los ataques contra civiles e infraestructuras vitales", según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Asimismo, ha condenado "enérgicamente este ataque deliberado con drones contra la ciudad de Kalogi, subrayando que los ataques a zonas densamente pobladas empeoran el sufrimiento de los ciudadanos y aumentan la carga sobre el personal médico y el sector de la salud, que ya enfrenta grandes desafíos en medio del conflicto en curso".

Por último, ha considerado a los miembros de las RSF "plenamente responsables del incidente" y ha pedido a Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos que adopten medidas prácticas para frenar los ataques contra civiles, apoyar los esfuerzos humanitarios y de socorro en la región y presionar(les) para que cesen sus ataques contra instalaciones civiles, escuelas y mercados".

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) El City aprieta al Arsenal con un festival de goles contra el Fulham

La agónica intervención de Gvardiol evitó la igualdad sobre la hora y dejó al Manchester City a solo dos unidades de la cima tras un vibrante 4-5 como visitante, resultado que complica al Fulham y agrega presión al Arsenal

(Crónica) El City aprieta al

La Unión Africana aplaude el acuerdo entre RDC y Ruanda firmado en Washington

La Unión Africana aplaude el

Crónica del FC Barcelona - Atlético de Madrid: 3-1

El conjunto azulgrana se impuso en un intenso duelo que comenzó adverso, supo reaccionar antes del descanso y logró despegarse en la tabla tras un final eléctrico que deja al equipo de Flick con seis puntos de ventaja sobre el Atlético

Crónica del FC Barcelona -

Concluye tras cinco horas la reunión entre Putin y la delegación estadounidense encabezada por Witkoff

El encuentro se extendió durante largas horas en el Kremlin, donde los representantes discutieron propuestas para una salida negociada en Ucrania mientras Moscú insiste en que ciertos puntos siguen siendo inaceptables y Washington abre la puerta a futuros contactos

Concluye tras cinco horas la

Sonia Bermúdez: "No es una liberación, es felicidad por las jugadoras"

El trabajo grupal, la fortaleza defensiva y la relevancia del respaldo familiar resultaron fundamentales en el éxito logrado frente a Alemania, según expresó la seleccionadora, quien destacó el compromiso y la cohesión como motores principales del proyecto nacional

Sonia Bermúdez: "No es una