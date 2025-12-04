Agencias

Aalborg (Dinamarca) arrebata a San Sebastián la Capital europea de la Innovación 2026

La ciudad danesa de Aalborg será Capital europea de la Innovación 2026, mientras que San Sebastián ha quedado en segundo puesto y Nicosia (Chipre) en tercera posición.

La gala de entrega de los European Capital of Innovation Awards (iCapital) ha tenido lugar este jueves en la ciudad italiana de Turin. Hasta allí se han desplazado el alcalde donostiarra, Jon Insausti, la concejal de Economía y Empleo local, Ane Oyarbide, y el director gerente de Fomento de San Sebastián, Iñigo Olaizola.

La capital guipuzcoana ha quedado en segunda posición en la categoría Ciudad Innovadora Emergente 2026, reconocimiento concedido por la Comisión Europea a través del European Innovation Council (EIC).

Insausti ha subrayado que este reconocimiento "confirma que nuestro modelo funciona y supone recoger el fruto del trabajo y las apuestas realizadas durante años, que han hecho avanzar a Donostia, apostando por el talento y la ciencia, entendiendo la innovación como una herramienta para mejorar la vida de las y los donostiarras".

"Donostia es una ciudad próspera gracias a la innovación y seguimos mirando al futuro con apuestas como el ordenador cuántico, el edificio de protonterapia y la ampliación de nuestra joya de la corona, el parque de Miramon, para seguir generando certezas, seguridad y garantía para generar nuevas oportunidades y nuevo empleo de calidad", ha señalado.

Oyarbide, por su parte, ha manifestado que "estamos haciendo bien los deberes como ciudad de ciencia, innovación y desarrollo urbano". "Hemos construido un ecosistema robusto a lo largo de años -con colaboración público-privada, centros de investigación, emprendedores y políticas municipales comprometidas-, y ahora vemos cómo eso da frutos reconocidos fuera de nuestras fronteras", ha opinado.

Por su parte, el director gerente de Fomento de San Sebastián, Iñigo Olaizola, ha querido "agradecer a los agentes locales de innovación que han participado tanto en la elaboración de la propuesta como en la defensa de la candidatura".

La ceremonia de entrega de los Premios iCapital ha tenido lugar en el marco del Cities Innovate Summit, una conferencia europea de dos días sobre innovación urbana y competitividad, coorganizada con el Consejo Europeo de Innovación (EIC) y EISMEA, en colaboración con Eurocities -la principal red de ciudades europeas, de la que Fomento de San Sebastián forma parte desde 2008-.

