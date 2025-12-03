Siria mata a un supuesto miembro de una red de contrabando de minas antipersona a Hezbolá en Líbano

El decomiso de 1.250 minas antipersona en Siria, todas ellas dotadas de detonadores y presuntamente destinadas al grupo chií libanés Hezbolá, constituye el núcleo de una operación de seguridad que culminó con la muerte de un sospechoso y la detención de cuatro personas más cerca de Damasco. Según consignó el Ministerio del Interior sirio en un comunicado recogido por su cuenta oficial en Telegram, las fuerzas de seguridad frustraron el traslado ilegal de este material explosivo hacia territorio libanés tras una serie de investigaciones previas.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior sirio y citada por el medio, la operación se desarrolló en la zona de Yebé, próxima a la capital siria. Durante el operativo, los agentes detectaron el intento de contrabando y procedieron tanto a la incautación del cargamento como a la captura de los sospechosos. El director de Seguridad Interna en la región de Yabrud, Jaled Abas Taktuk, detalló en declaraciones citadas por el comunicado oficial que las autoridades locales lograron impedir el tránsito de una “gran cantidad de minas antipersona destinadas a Líbano”.

Taktuk añadió que la operación resultó de un seguimiento cuidadoso de la red de tráfico, asentada al norte de Damasco, con la detención de cuatro implicados y la muerte de un quinto durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. La cartera de Interior siria remarcó que todo el cargamento de explosivos fue incautado y que los arrestados ya se encuentran bajo custodia, a la espera de las instancias judiciales pertinentes para continuar la investigación y su posterior presentación ante la justicia.

Tal como detalló el Ministerio del Interior a través de Telegram, los elementos recogidos muestran que los artefactos explosivos estaban preparados para su activación, lo que, según los informes oficiales, subraya el nivel de riesgo vinculado a la operación. Las pesquisas permitieron identificar los mecanismos y rutas empleadas por esta red, cuyo objetivo era el abastecimiento de Hezbolá en el país vecino.

Esta operación se enmarca en el contexto de la actual coyuntura de Siria tras los cambios políticos de diciembre de 2024, momento en que el régimen de Bashar al Assad colapsó frente a una ofensiva encabezada por fuerzas yihadistas y grupos rebeldes bajo el liderazgo del movimiento Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo dirigente Ahmed al Shara encabeza ahora el gobierno de transición. Según reportó el Ministerio, las autoridades sirias restablecidas han intensificado los operativos contra redes vinculadas a Hezbolá, aliado del depuesto expresidente Al Assad.

Diversas fuentes indican que estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia lanzada en los últimos meses contra las actividades logísticas y de abastecimiento de la organización libanesa, focalizándose en la identificación, neutralización y persecución judicial de redes de tráfico de armas y explosivos que operan entre ambos países. El medio reportó que los detenidos permanecen bajo interrogatorio con el objetivo de dilucidar el funcionamiento completo de la red y sus conexiones regionales.

Las autoridades insisten en que todo el armamento fue decomisado antes de llegar a su destino y mantienen en marcha investigaciones adicionales para determinar la posible existencia de otras células en la zona fronteriza. Según el comunicado oficial recogido por los medios de comunicación, la neutralización de uno de los presuntos contrabandistas ocurrió durante una confrontación armada en el momento de la intervención.

Hezbolá, considerado aliado estratégico del anterior régimen sirio, ha visto dificultadas sus rutas de abastecimiento en medio de la reconfiguración del poder en Siria tras la transición política. Por este motivo, los actuales responsables de seguridad han implementado operativos específicos para impedir estos flujos, que hasta el momento habían funcionado aprovechando la porosidad de la frontera.

El Ministerio del Interior sirio sostiene que la operación cerca de Damasco representa la culminación de semanas de labores de inteligencia y vigilancia sobre los movimientos de la red ahora desarticulada. El medio destacó que las autoridades continúan reforzando los controles en los principales corredores de contrabando y colaboran con instancias judiciales para esclarecer completamente los responsables y sus vínculos logísticos.

Fuentes oficiales citadas por el medio explicaron que los procedimientos aplicados se enmarcan en una estrategia más prolongada que busca no solo detener el flujo de armamento ilícito sino también desmantelar las infraestructuras clandestinas responsables de su almacenamiento y distribución. Este enfoque, según lo reportado, pretende debilitar la capacidad operativa de Hezbolá en la región mientras se desarrolla la transición siria.

El impacto de esta y otras operaciones recientes en la frontera sirio-libanesa evidencia la prioridad que las nuevas autoridades sirias asignan a la seguridad y el control territorial, especialmente respecto a actores armados que mantienen capacidades logísticas trasnacionales, según informó la cartera de Interior. El curso de las investigaciones y las futuras medidas judiciales contra los arrestados buscan determinar el alcance real de la red neutralizada y su potencial conexión con otras organizaciones regionales.