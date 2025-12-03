Omar Montes confiesa, divertido y resignado, cómo es su hijo recién nacido: "Llora mucho, me tiene frito"

El pasado 23 de octubre Omar Montes y su novia, Lola Romero -conocida en redes sociales como la 'Kardashian gitana'- daban la bienvenida a su primer hijo en común después de 6 años de discreta relación, un niño llamado Ismael. Era su íntimo amigo Ilia Topuria el que anunciaba la feliz noticia a través de un storie publicado en Instagram de la feliz pareja mirándose con complicidad con el recién nacido en los brazos de su mamá, horas antes de que el propio cantante compartiese emocionado en su perfil la primera imagen con su segundo hijo (tiene un niño fruto de una relación anterior, Omar Jr, de 13 años).

Un mes después, y todavía adaptándose a la revolución que ha supuesto la llegada del pequeño a casa, el artista ha apadrinado la fiesta de presentación de los nuevos perfumes UFC junto a otros rostros conocidos como Gloria Camila, Gabriela Guillén, Cayetana Guillén Cuervo, o Lara Dibildos y, lejos de mostrar el lado más 'idílico' de su recién estrenada paternidad, ha revelado entre risas cómo es y cómo se porta su bebé.

"La paternidad muy bien, es muy guapo mi hijo. Llora mucho, pero bien. Pues que llora un montón. Por la noche no deja dormir. Me tiene frito" ha reconocido resignado.

Por suerte, Lola y él cuentan con la ayuda de su hijo mayor, Omar Jr, que "está como loco con él". "Se quieren mucho, le tiene todo el día en brazos y dándole besitos" ha desvelado, apuntando divertido que "al pequeño no le gusta que le den tanto beso porque es muy arisco. El grande es muy osito de peluche, pero el pequeño...".

A pesar de que Ismael todavía es muy pequeño, ¿le gustaría tener otro hijo y formar una familia numerosa con su pareja?: "Buff, pues no lo sé, el futuro lo dirá, muchas gracias" ha confesado, sin cerrar la puerta a repetir la experiencia aunque ahora bromee con que su bebé no para de llorar y no le deja dormir.